گلایه مردم روستای "پیر بازار رشت" از کیفیت آب و پاسخ مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی این روستا نداشتن آب آشامیدنی بهداشتی و سالم، فرسودگی تاسیسات شبکه، عدم صدور قبض آب، ترکیدگی لوله ها، نبود شتشوی مناسب مخازن آب و سایر موارد را از مشکلات مهم این منطقه می دانند.

به گفته جمعی از مردم روستای پیربازار رشت، این روستا 7 هزار نفر جمعیت دارد و نداشتن آب آشامیدنی بهداشتی و سالم از مشکلات اهالی این منطقه است.

به گفته روستانشینان آب موجود این روستا نه تنها آشامیدنی حتی برای استحمام و شتشوی لباس و ظرف و ظروف نیز مناسب نیست.

آب روستا حتی برای استحمام هم مناسب نیست

به بیان آنان متاسفانه مسئولان توجهی به این مشکل ندارند، لوله های شبکه آبرسانی این روستا فرسوده و منبع (چاه )تامین آب از وضعیت اسفناکی برخوردار است.

اهالی روستای پیر بازار رشت می گویند: لوله های انتقال آب شبکه دارای ترکیدگی زیادی است و مسئولان شرکت آب و فاضلاب روستایی در این زمینه اقدامی نمی کنند.

به گفته آنان بیشتر اهالی از آب معدنی، چاه های نیمه عمیق و سایر منابع آب آشامیدنی خود را تامین می کنند چرا که این آب دارای املاح زیادی به ویژه گل و لای فراوان است.

مردم این منطقه بر این باورند: آب روستا دارای بار آلودگی زیادی است و اهالی در معرض انواع بیماری پوستی قرار دارند که باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

آب روستا دارای بار آلودگی زیادی است

مردم روستانشین پیربازار در ادامه یادآورشدند: کنتور آب مردم این منطقه قرائت نمی شود و قبضی برای پرداخت آب بهاء از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی صادر نمی شود.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان رشت پراکندگی روستاها، اجرای حجم گسترده شبکه و تاسیسات و همچنین نداشتن نیرو در مناطق روستایی را از دلایل عدم رفع به موقع نقاط ترکیدگی لوله های آب آشامیدنی دانست و گفت: با اعلام به موقع نقاط شکستگی از سوی شوراها، دهیاران و آحاد مردم در اسرع وقت نیروها به محل اعزام خواهند شد.

ابوالحسن آذرمهر از اجرای بیش از 50 کیلومتر لوله گذاری شبکه آبرسانی در روستای پیربازار خبر داد و افزود: امکان پیمایش روزانه با توجه به حجم اجرای شبکه آبرسانی در مناطق روستایی برای شرکت آب و فاضلاب وجود ندارد.

وی همچنین با بیان اینکه تاسیسات آب آشامیدنی روستای پیربازار مجهز به سیستم حذف منگنز و آهن است، اظهارداشت: این شبکه دارای تاسیساتی از قبیل مخزن زمینی، دو مخزن هوایی و ... است.

تاسیسات آب آشامیدنی روستای پیربازار مجهز به سیستم حذف منگنز و آهن است

مدیر آب و فاضلاب روستایی رشت با اعلام اینکه مرکز بهداشت روزانه آب آشامیدنی مناطق روستایی را کنترل می کند، گفت: تاکنون از هیچ مرجعی آلودگی آب از این منطقه اعلام نشده است.

وی عمر مفید تاسیساست شبکه آبرسانی روستای پیربازر را رو به اتمام دانست و افزود: قدمت تاسیسات این شبکه بیش از 25 تا 30 سال است.

آذر مهر با اشاره به محدودیت سقف اعتبارات شرکت اظهارداشت: با توجه به تمامی مشکلات در چند سال اخیر بین 50 تا 60 درصد تاسیسات شبکه آبرسانی پیربازار اصلاح و بازسازی شده است.

لزوم اجرای عملیات شستشو، رفع نقاط شکستگی و بازنگری اصولی شبکه

وی در ادامه از اجرای عملیات شستشو، رفع نقاط شکستگی و بازنگری اصولی شبکه خبر داد و افزود: بخشی زیادی از نگهداری تاسیسات شبکه از محل وصول حق آب بها تامین می شود.

آذر مهر همچنین دوره صدور قبض آب بها را 45 روزه و دوماهه عنوان کرد و یادآورشد: این شرکت هزار و 100 مشترک در روستای پیر بازار رشت دارد ولی شاهد وصولی مناسب و مطلوب آب بها از مردم روستا نیست.