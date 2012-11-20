بانوان نهاوندی در 30 هیئت مذهبی عزاداری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان گفت: دو هزار هیئت مذهبی استان همدان برای برگزاری مراسم‌ عزاداری و سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ساماندهی شدند.

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه اظهار داشت: این هیئات با ساماندهی عزاداران برنامه‌هایی را در راستای معارف دین تدارک دیده‌اند که مهمترین آن اقامه نماز جماعت، اقامه نماز ظهر عاشورای حسینی، دعوت از مبلغان حوزه دین برای سخنرانی، دعوت از مداحان برای مرثیه سرایی، برگزاری جلسات سوگواری و روضه خوانی و راه‌اندازی دستجات عزاداری در سطح خیابان‌ها است.

وی وظیفه اصلی هیئات مذهبی را زنده نگاه داشتن اسلام و مکتب اهل بیت(ع) بیان کرد و افزود: هیئات مذهبی و مداحان پرچمداران قیام عاشورایی و پاسداران نهضت حسینی هستند.

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه احیاء فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر را از ثمرات فرهنگ عاشورا عنوان و اظهار کرد: هیئات مذهبی کانون انتقال پیام عاشورا به نسل جدید هستند و باید اهداف عاشورا را به درستی در جامعه نهادینه کنند.

300 منطقه تبلیغی در نهاوند فعال است

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی نهاوند از فعالیت ۳۰۰ منطقه تبلیغی در ایام محرم در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام حسین گروسی گفت: در ایام محرم و با بسترسازی برای حضور مبلغان اعزامی در مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان نهاوند ۳۰۰ منطقه تبلیغی فعال شده است.

وی افزود: در مناطق تبلیغی که مساجد و هیئات مذهبی هستند علاوه بر اقامه نماز جماعت و بیان احکام اسلامی، سخنرانی پیرامون اهداف قیام عاشورا، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز جماعت، سینه زنی و روضه خوانی انجام می شود.

حجت‌الاسلام گروسی اظهار داشت: مدارس، مساجد، هیئات مذهبی و تکایا از جمله مناطق تبلیغی اداره تبلیغات اسلامی هستند که با رصدهای انجام شده، مبلغان و روحانیان برای انجام فعالیت مذهبی به این نقاط اعزام شده اند.

200 گفتمان دینی در تویسرکان برگزارمی شود

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان از برگزاری 200 گفتمان دینی در ماه محرم در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام علی کاروند هدف از این اقدام را تبیین فلسفه عاشورا و ابعاد مختف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و مذهبی قیام سیدالشهداء(ع) در بین جوانان و نوجوانان عنوان کرد.

وی افزود: این گفتمان‌ها با حضور روحانیان گروه تبلیغی مصباح الهدی در مدارس شبانه روزی، راهنمایی و متوسطه این شهرستان به مدت 10 روز برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان ادامه داد: به منظور بهره‌مندی مطلوب از وجود این افراد در راستای مقابله با هجمه فرهنگی و جنگ نرم استکبار، نشستی با حضور مسئولان فرهنگی شهرستان در فرمانداری تویسرکان تشکیل شد.

وی گفت: 20 نفر از مبلغان گروه مصباح الهدی در دهه محرم در سه شهر، دو بخش و هفت دهستان این شهرستان گفتمان دینی برگزار خواهند کرد و ایام تاسوعا و عاشورای حسینی گفتمان‌ها ویژه مساجد و هیئات مذهبی خواهد بود.

اعزام 150 نفر از مبلغان و مبلغات به مناطق مختلف کبودراهنگ

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کبودراهنگ از اعزام 150 نفر از مبلغان و مبلغات به مناطق مختلف این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام حسین علی قمری‌نیا گفت: طبق روال سال‌های گذشته و با هدف تبلیغ اهداف قیام امام حسین(ع) و پاسخگویی به سئوالات شرعی و اعتقادی مردم 150 نفر از مبلغان و مبلغات به مناطق مختلف شهرستان اعزام شدند.

حجت‌الاسلام قمری نیا افزود: روحانیان اعزام شده شامل روحانیان اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، اداره اوقاف، روحانیان طرح هجرت و بومی هستند.

کارگاه آموزشی مبلغات غیرحوزوی ملایر برگزار شد

کارگاه آموزشی مبلغات غیرحوزوی ملایر به مدت دو روز در این شهرستان برگزار شد.

در این دوره آموزشی در زمینه روش خطابه، آموزش مقتل و شیوه قرائت ادعیه مطالبی مطرح شد.

این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی مبلغات سنتی با شیوه‌های جدید تبلیغی و ارتقا بخشی معلومات مبلغات غیر حوزوی انجام شد.

در پایان توسط اداره تبلیغات اسلامی از کیفیت کارگاه ارزیابی انجام شد و شرکت کنندگان خواستار استمرار این دوره های آموزشی شدند.

این دومین کارگاه آموزشی با همکاری شورای هیئات مذهبی و سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

تاسیس دو باب مدرسه قرآنی در تویسرکان

دبیر شورای قرآنی تویسرکان ازتاسیس دو باب مدرسه قرآنی در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام علی کاروند هدف از این اقدام را ترویج فرهنگ ارزشمند قرآنی در بین کودکان و نوجونان شهرستان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه شخصیت قرآنی افراد در کودکی شکل می گیرد، افزود: دو باب مدرسه قرآنی ویژه کودکان دبستانی در شهرهای تویسرکان و فرسفج و به همت شورای قرآنی این شهرستان راه اندازی شده است.

دبیر شورای قرآنی تویسرکان ادامه داد: در حال حاضر 14 باب خانه قرآن روستایی، پنج موسسه قرآنی بخش خصوصی و 21 مدرسه قرآن عمومی در این شهرستان در راستای ترویج فرهنگ انسان ساز قرآن کریم فعالیت دارند.

بانوان نهاوندی در 30 هیئت مذهبی عزاداری می کنند

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: در ایام محرم خواهران در ۳۰ هیئت مذهبی ثبت شده در این شهرستان عزاداری می کنند.

حجت الاسلام حسین گروسی گفت: در شهرستان نهاوند ۳۶ هیئت مذهبی فعال ویژه بانوان وجود دارد که در ایام ماه محرم و صفر و دیگر مناسبت ها نسبت به برگزاری مراسم اقدام می کنند.

وی افزود: تغذیه فکری و فرهنگی، سرکشی و اعزام سخنران و مداح از جمله برنامه های این اداره در مدیریت هیئات مذهبی خواهران است.

وی گفت: این تعداد هیئت مذهبی خواهران در شهرهای نهاوند، فیروزان، گیان و روستاهای تابعه شهرستان فعالیت می کنند.

کتابخانه دیجیتالی در حوزه‌های علمیه دایر می شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان از راه اندازی کتابخانه دیجیتالی در حوزه‌های علمیه همدان خبر داد.

حجت الاسلام احد آزادیخواه اظهار داشت: نیاز به کتابخانه دیجیتالی در حوزه‌های علمیه برای طلاب و مبلغان به دلیل مسئولیت و وظایف خطیر آنها در جامعه احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه مانعی برای ورود طلاب به فضای مجازی وجود ندارد، افزود: حوزه‌های علمیه امکانات آن چنانی برای این امر ندارد.

آزادیخواه عنوان کرد: مسئولان باید در امر تبلیغ دین در فضای مجازی بیشتر به طلاب و مبلغان بها دهند و برای ایجاد زمینه تعامل و پژوهش هرچه بیشتر حوزه و دانشگاه و از بین بردن ضعف‌های تبلیغ دین تلاش کنند.

حضور 20 نفر از مبلغان گروه مصباح الهدی در تویسرکان

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان گفت: 20 نفر از روحانیان گروه تبلیغی مصباح الهدی در این شهرستان حضور یافتند.

حجت الاسلام علی کاروند گفت:ا ین افراد با دعوت مسئولان شهرستان تویسرکان برای برگزاری گفتمان های دینی با موضوع عاشورا، حجاب و عفاف، امامت و ولایت، تهاجم فرهنگی و آسیب های اجتماعی در این شهرستان حاضر شدند.

وی گفت: تقویت آموزه های دینی و باورهای مذهبی در جوانان و نوجوانان به منظور مقابله با هجمه فرهنگی و جنگ نرم استکبار در دهه اول محرم مدنظر قرار گرفته است.

وی محل تبلیغ مبلغین گروه مصباح الهدی را مدارس شبانه روزی، متوسطه و راهنمایی در گروه صبح و مساجد و هیئات مذهبی در بعدازظهرها عنوان کرد.