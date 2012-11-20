همایش اقتدار بسیجیان عاشورایی در گچساران برگزار شد/ بسیج امتداد راه عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش ظهر سه شنبه با حضور استاندار کهگیلویه وبویراحمد، فرمانده سپاه فتح استان، امام جمعه و فرماندار و سایر مسئولان ادارات و ارگانهای نظامی وانتطامی گچساران برگزار شد.

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه وبویراحمد در این مراسم با گرامیداشت هفته بسیج و تقارن آن با دهه اول محرم گفت: فرهنگ بسیج با فرهنگ عاشورایی گره خورده است و پیام بسیج همان پیام قیام عاشورا است.

سردار یونس امیری اظهار داشت: قیام عاشورا به مسلمانان آموخت که مسلمان هیچگاه زیر بار ظلم نمی رود و امام حسین (ع) برای احقاق حق دین پیامبر اکرم (ص) قیام عاشورا را برپا ساخت.

امیری یادآورشد: اگر امروز دین اسلام به عنوان کامل ترین و بهترین دین جهان معرفی می شود از برکت نهضت عاشورای حسینی است.

وی با بیان اینکه روح اخلاص وتقوای بسیجیان برگرفته از اخلاص و شجاعت و ایثار امام حسین در ظهر عاشورا است، بیان داشت: فرهنگ عاشورایی در هشت سال دفاع مقدس عامل پیروزی رزمندگان اسلام بود.

امیری با بیان اینکه بسیجیان با دست خالی در دوران دفاع مقدس مبارزه می کردند، گفت: سلاح بسیج ، سلاح ایمان است که برنده ترین سلاح در دنیا است.

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به تحریم های صورت گرفته از سوی استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی، بیان کرد: مقاومتی که نظام جمهوری اسلامی در مقابل تحریم از خود نشان داده است نشانه وجود روحیه بسیجی در اقشار مختلف مردم است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: رزمندگان دلاور دوران هشت سال دفاع مقدس با پیروی از سیره سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و با رهبری بزرگ معمار انقلاب اسلامی حماسه ای را خلق کردند نقطه عطفی در تاریخ مردم نجیب ایران زمین محسوب می شود.

حسین صابری افزود: ایثار و از جان گذشتگی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس در تاریخ این مرزوبوم ماندگار می ماند و تا ابد چراغ هدایت برای نسل های آینده خواهد بود.

وی بیان کرد: رمز همبستگی، توسعه و سرافرازی امت اسلامی ایران ولایت فقیه است و تا زمانی که مطیع ولایت فقیه باشیم هیچ قدرتی توان مقابله با ایران اسلامی را ندارد.