  1. بین الملل
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۴۹

رویترز اعلام کرد؛

اعلام آتش بس غزه ساعت 22 به وقت گرینویچ اجرایی می شود

اعلام آتش بس غزه ساعت 22 به وقت گرینویچ اجرایی می شود

به گزارش یک رسانه غربی آتش بس در نوار غزه ساعت 19 به وقت گرینویچ اعلام شده و در ساعت 22 اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات حماس از برقراری آتش بس در غزه طی ساعات آینده خبر دادند. بر این اساس "ایمن طاها" از مقامات جنبش مقاومت اسلامی حماس گفته است آتش بس در ساعت 19 اعلام شده و از ساعت 22 به وقت گرینویچ اجرایی خواهد شد.

این در حالی است که آخرین آمار شهدای غزه در حملات امروز ارتش صهیونیستی 17 نفر اعلام شده است. در همین حال گردان های عزالدین قسام در آخرین حملات تلافی جویانه خود به سرزمینهای اشغالی، دو موشک به تل آویو شلیک کرده اند.

گفتنی است "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای جلب نظر حماس جهت برقراری آتش بس سریع، طی 24 ساعت گذشته 3 بار با "محمد مرسی" رئیس جمهوری مصر تماس تلفنی داشته است.

کد مطلب 1749024

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