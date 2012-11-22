روند کند مسکن مهر پلدختریها را به ستوه آورد/ شاگرد اول در انتهای جدول!

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار پلدختر ظهر پنج شنبه در جلسه شورای مسکن این شهرستان با گلایه از روند کند این پروژه اظهار داشت: شهرستان پلدختر نخستین شهرستان استان لرستان است که پروژه مسکن مهر در آن آغاز شده ولی هنوز به اتمام نرسیده است.

فریدون رشیدی با بیان اینکه بخش عظیمی از این پروژه هنوز باقی مانده است، عنوان کرد: مردم پلدختر با واریز اندوخته های حداقلی خود امیدوار بودند که بلکه بتواند از مسکن مهر بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: این در حالیست که تاکنون موفق به ایجاد این امیدواری در متقاضیان مسکن مهر شهرستان پلدختر نشده ایم.

فرماندار پلدختر یکی از مهم ترین دلایل عدم پیشرفت فیزیکی مسکن مهر شهرستان پلدختر را پیمانکار این پروژه دانست و گفت: در گذشته دو پیمانکار مسئولیت اجرای پروژه های مسکن مهر پلدختر را بر عهده داشته اند که عمده مشکلات کنونی مسکن مهر به آن بر می گردد.

رشیدی با بین اینکه برای رفع مشکلات مربوط به پیمانکاران این پروژه پیگیری و تلاش و جلسات متعددی با حضور استاندار، معاونان استاندار و کارشناسان تشکیل شد، تصریح کرد: به کمک این افراد تجدید نظری در خصوص پیمانکار دوم صورت گرفت و فسخ قرار داد شد.

فرماندار پلدختر اظهار امیدواری کرد که با آغاز به کار پیمانکار جدید آهنگ رشد و پیشرفت مسکن مهر پلدختر بیشتر شود.

وی همچنین با بیان اینکه وام مسکن مهر از 220میلیون ریال به 250میلیون ریال افزایش یافته است، افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر پلدختر در زمان پیمانکار خلع ید شده 18 درصد بوده است.

فرماندار پلدختر گفت: برخی شهرستانهای استان مانند کوهدشت کمتر از یکسال عملیات اجرایی مسکن مهر خود را آغاز کرده اند و به مرحله نازک کاری رسیده اند.

وی با بیان اینکه در شهرستان پلدختر مسکن مهر در گذشته چیزی جز ضرر مردم به دنبال نداشته است، خواستار تسریع در ساخت مسکن مهر پلدختر و گره گشایی از مشکلات متقاضیان شد.

مدیر شعب بانک تجارت استان لرستان نیز در این جلسه گفت: تسهیلات مصوب مسکن مهر پلدختر 220میلیون ریال بود که با پیگیریهای استاندار و اقدامات موثر شرایط فراهم و این مبلغ برای هر واحد مسکن مهر به 250 میلیون ریال افزایش و تخصیصی داده شده است.

سید امیر دولت آبادی با بیان اینکه در مسکن مهر پلدختر پرداختی ها در چهار مرحله انجام می شود، از واریز 10 میلیارد ریال به عنوان ما به التفاوت 220میلیون ریال به 250 میلیون ریال در اوایل هفته آینده در شهرستان پلدختر خبر داد.

وی با بیان اینکه مسکن مهر شهرستان پلدختر نسبت به متوسط کشوری عقب تر است، بر ضرورت مشارکت همه دست اندر کاران برای تسریع در اجرای این پروژه تاکید کرد.

مدیر شعب بانک تجارت استان لرستان همچنین از تعاونیها خواست سهم آورده متقاضی را در بانک تجارت متمرکز کنند گفت: با توجه به اینکه بانک تجارت بانک عامل در پرداخت تسهیلات مسکن مهر است باید سهم آورده متقاضیان مسکن مهر پلدختر به حساب بانک تجارت واریز شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه در طرح مسکن مهر شهرستان پلدختر یکهزار و 934 واحد در دست اجرا است، از این تعداد 624 واحد دولتی و یکهزار و 310 واحد مابقی به صورت پروژه خود مالک از خط اعتباری مسکن مهر استفاده کردند.

شهرام ملکی با بیان اینکه از واحدهای دولتی 108 واحد توسط یک شرکت پیمانکاری و 36بلوک نیز توسط یک پیمانکار دیگر در حال احداث است، ابراز امیدواری کرد با آغاز به کار پیمانکار جدید عملیات اجرایی مسکن مهر پلدختر سرعت بگیرد.

وی همچنین با بیان اینکه همه تعاونی ها موظف به متمرکز کردن حساب خود ظرف هفته آینده به بانک تجارت انتقال هستند، افزود: چنانچه این امر صورت نگیرد تبعات مربوط به آن و جریمه پرداختی به عهده تعاونی هاست.

ملکی همچنین با بیان اینکه ازمحل اعتبارات دولتی به منزله کمک به سهم آورده تلاش شده زیر سازی،جدول، روکش آسفالت و .. جزء تعهدات آورده شود، تصریح کرد: در بحث آب، برق و گاز مسکن مهر شهرستان پلدختر مشکلی نداریم.