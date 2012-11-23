ملت ایران اسلامی با شهدا در اوج اقتدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل صبح جمعه در جمع بسیجیان شهرستان بوشهر اظهار داشت: فلسفه چنین مراسماتی در واقع بر کندن غبار هواهای نفسانی از وجود خود است که شهدا از ما می‌خواهند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر افزود: با تبعیت از ولایت فقیه، استقامت بر عقیده‌های الهی خود، مقاومت در برابر زورگویی‌های دشمن، وحدت و ... می‌توانیم راه شهدا را با قدرت بیشتری ادامه دهیم.

وی اضافه کرد: با همه فشارهایی که دشمنان به گونه های مختلف بر ملت ایران وارد می کند ولی با وجود شهدا و پیروی از اندیشه‌های الهی آنها در اوج و اقتدار خواهیم ماند.

خرمدل خاطرنشان کرد: همانطور که جوانان ایران اسلامی یک زمان لبیک به ندای رهبر خود گفته و با تمام وجود در برابر دشمن ایستادند امروز نیز جوانان با تبعیت از رهبر خود در برابر همه تهاجمات مقاومت و مقابله خواهند کرد.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر در ادامه بیان داشت: امروز ما در عرصه‌های مختلف به توانمندی‌هایی رسیده ایم که نیازی به کشورهای بیگانه نداریم.

وی تصریح کرد: نیروهای نظامی و انتظامی در زمینه‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری تمام نیاز خود را از خارج بر طرف کرده‌اند و این یکی دیگر از وجوه اقتدار ایران اسلامی است.

خرمدل ادامه داد: به فضل الهی و با استقامت و پایداری امت اسلامی و با رهبری مقتدای زمان شاهد این خواهیم بود که پرچم اسلام به دست حضرت حجت(عج) افراشته شده و مظلومان از شر مستکبرین رهایی خواهند یافت.