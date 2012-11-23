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۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

خرمدل:

ملت ایران اسلامی با شهدا در اوج اقتدار است

ملت ایران اسلامی با شهدا در اوج اقتدار است

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه شهرستان بوشهر گفت: دشمنان فشارهای بسیاری بر ملت ایران وارد می‌کند ولی با وجود شهدا در اوج اقتدار خواهیم ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل صبح جمعه در جمع بسیجیان شهرستان بوشهر اظهار داشت: فلسفه چنین مراسماتی در واقع بر کندن غبار هواهای نفسانی از وجود خود است که شهدا از ما می‌خواهند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر افزود: با تبعیت از ولایت فقیه، استقامت بر عقیده‌های الهی خود، مقاومت در برابر زورگویی‌های دشمن، وحدت و ... می‌توانیم راه شهدا را با قدرت بیشتری ادامه دهیم.

وی اضافه کرد: با همه فشارهایی که دشمنان به گونه های مختلف بر ملت ایران وارد می کند ولی با وجود شهدا و پیروی از اندیشه‌های الهی آنها در اوج و اقتدار خواهیم ماند.

خرمدل خاطرنشان کرد: همانطور که جوانان ایران اسلامی یک زمان لبیک به ندای رهبر خود گفته و با تمام وجود در برابر دشمن ایستادند امروز نیز جوانان با تبعیت از رهبر خود در برابر همه تهاجمات مقاومت و مقابله خواهند کرد.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر در ادامه بیان داشت: امروز ما در عرصه‌های مختلف به توانمندی‌هایی رسیده ایم که نیازی به کشورهای بیگانه نداریم.

وی تصریح کرد: نیروهای نظامی و انتظامی در زمینه‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری  تمام نیاز خود را از خارج بر طرف کرده‌اند و این یکی دیگر از وجوه اقتدار ایران اسلامی است.

خرمدل ادامه داد: به فضل الهی و با استقامت و پایداری امت اسلامی و با رهبری مقتدای زمان شاهد این خواهیم بود که پرچم اسلام به دست حضرت حجت(عج) افراشته شده و مظلومان از شر مستکبرین رهایی خواهند یافت.

کد مطلب 1750546

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