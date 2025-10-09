  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

سردار خرمدل: نیروهای مسلح بازوان قدرتمند نظام و حافظان امنیت هستند

بوشهر-فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: نیروهای مسلح بازوان قدرتمند و پرتوان نظام و حافظان امنیت و دفاع از کشور و مردم عزیز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح پنجشنبه در دیدار با فرمانده مرزبانی استان بوشهر به مناسبت گرامیداشت هفته انتظامی ضمن تبریک هفته فراجا گفت: امروز نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی بازوان پرتوان و قدرتمند نظام و حافظان امنیت و دفاع از کشور و مردم هستند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: این نیروها، در کنار اقتدار سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، با قدرت ایمان و اراده الهی در جنگ سخت و نرم نقش‌آفرینی می‌کنند

وی تأکید کرد: پیروی از ولایت، تجلی انتظار ظهور و نشانه ایمان خالص به خداوند و ولی آن است. اقتدار رهبری و ولایت نیز با نیروهایی تحقق پیدا کرده است که حضور آن‌ها بیانگر زینت حکومت دینی و سربازان مسلمان آماده برای ایستادگی در برابر دشمنان است.

وی گفت: مرزبانان غیور با تمام وجود در راه امنیت مرزها در گرمای طاقت فرسا و سرما همواره مجاهدت می‌کنند.

فرمانده مرزبانی استان ضمن تقدیر از حضور سردار خرمدل و همراهان گفت: افتخار نیروهای مسلح تأمین امنیت و دفاع از کیان نظام مقدس اسلامی تحت رهبری فرماندهی معظم کل قواست.

