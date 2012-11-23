تمبر یادبود سررسید "هیئت" رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تمبر یادبود سررسید سال 1434 هجری قمری با عنوان «هیئت» که به همت موسسه فرهنگی بهشت دارالعباده، وابسته به هیئت انصار ولایت تولید شده، در گردهمایی اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر یزد رونمایی شد.
سررسید محرم تا محرم «هیئت» برای دومین سال متوالی توسط موسسه فرهنگی بهشت دارالعباده با محور قراردادن آیه شریفه "إن عِدۀ الشُهورِ عِنداللهِ إثنا عَشَرَ شهراً فی کِتَابِ اللهِ یومَ خَلَقَ السّماواتِ والأَرضَ منها أَربَعۀٌ حُرُمٌ..." (36 توبه) منتشر شده که ضمن مبنا قرار دادن مناسبتهای قمری، محتوی روزشمار شمسی و میلادی است.
در مقدمه این سررسید آمده است: «16 سال خدمت در آستان یار و ایجاد هشت مجموعه با عناوین موسسه فرهنگی بهشت دارالعباده، موسسه قرآن و عترت انصار ولایت، موسسه روایت آفتاب، موسسه چشم شیشهای، موسسه راهیان افلاک، کانون فرهنگی هنری ولاء، هیئت شیرخوارگان عاشورایی حضرت علی اصغر (ع) و کانون جوانان رضوی، همچنین برگزاری بیش از 130 مراسم مذهبی در طول سال، ایجاد طرح بشری برای غنی سازی جلسات قرآن محلی و خانوادگی در امر تفسیر، ورود به عرصه آموزش هوش اخلاقی برای آموزش فضایل اخلاقی به نونهالان با زبان و ابزار کودکانه، برگزاری جشنواره زیر سایه خورشید استان یزد در پنج سال متوالی، برگزاری اردوهای مختلف و ... از فعالیتهای هیئت انصار ولایت درالعباده یزد است.
استقبال گسترده اقشار مختلف مردم به ویژه علمای بزرگوار، طلاب گرانقدر، ذاکرین اهل بیت (ع)، دانشجویان و اهالی هیئتهای مذهبی از این سررسید که برای نخستین بار انتشار یافته بود ما را بر آن داشت که با عزمی راسختر از قبل و با مدنظر قرار دادن نظرات و پیشنهادات مخاطبان، سررسید سال 1434را با نگاه ویژه به ایام فاطمیه - به دلیل تقارن ایام فاطمیه با روزهای آغازین سال جدید شمسی - به طبع رسانده و به همراه آن نرم افزار سررسید را نیز که به صورت ابتکاری و برای اولین بار تهیه شده، ارائه کنیم.
این سررسید شامل بخشهای با زهرا (س) در غمها، کلام نور، مناسبتها، آداب و سیره و ... است.
با زهرا(س) در غمها:
این بخش که از 24 صفر شروع میشود و تا روز شهادت حضرت زهرا(س) به روایت 95 روز، ادامه دارد، شامل مصائب و ظلمهایی است که به خاندان عترت بعد از رحلت پیامبر(ص) وارد آمد. مطالب این بخش برگرفته از منابع مختلفی از جمله نرم افزار شاخه طوبی است.
کلام نور:
شامل بیانات گوهر بار حضرت آیتالله امام خمینی (ره) وحضرت آیتالله امام خامنهای در مورد موضوعاتی چون حضرت زهرا(س)، فلسفه قیام عاشورا و درسهای آن، مدح و مداحی، سخنرانی دینی، شعر و ... که از سایت دفتر مقام معظم رهبری و کتاب صحیفه نور و نرم افزار صهبا استخراج شده است.
مناسبتها:
شامل ذکر وقایع تاریخی منطبق با روزهای شمسی و قمری که بعضاً در سایر سررسیدها ذکر نشده است.
آداب و سیره:
این قسمت شامل آداب عزاداری، آداب زیارت امام حسین(ع)، اعمال محرم و صفر، سیره ائمه و علما در عزاداری است.
حدیث:
شامل 40 حدیث از حضرت زهرا(س) و 40 حدیث از پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) در مورد حضرت زهرا(س).
اشعار:
اشعارمدح ومرثیه اهل بیت(ع)، مناجات، انتظار، پندها که با توجه به مناسبتهای ماه و روز ارائه شده است که از پایگاههای اطلاع رسانی مدایح، تیشههای اشک، حسینیه، 95 روز باران و من غلام قمرم جمع آوری شده است.
اعمال روز:
اعمال روزهای هفته و اعمال ویژه ایام خاص که به طور خلاصه و کلی آورده شده که جنبه یادآوری و تذکر برای مخاطب دارد تا با دیدن آن به کتابهای ادعیه مراجعه کند که منبع این بخش، کتاب شریف مفاتیح الجنان و کتاب تقویم عبادی اثر مهدی مهریزی است.
اوقات شرعی:
اوقات شرعی شهرهای تهران و یزد
زیارات:
زیارت عاشورا و زیارت ناحیه مقدسه.
ارائه تقویم شمسی تا پایان سال 1392
ارائه تقویم اجمالی چند ماه اول سال 1435 هجری قمری که مقارن است با ماههای پایانی سال 1392هجری شمسی.
معرفی برخی از موسسات و کانونهای فرهنگی و هیئات مذهبی کشور.
روابط عمومی هیئت انصار ولایت یزد اعلام کرد: علاقمندان برای تهیه این سررسید میتوانند با شماره تلفن 09140708085 تماس حاصل کنند.
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