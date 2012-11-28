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۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

هاشمی:

الگوی فرهنگ بسیج محوری در استان البرز ترویج شود

الگوی فرهنگ بسیج محوری در استان البرز ترویج شود

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج کارمندان استان البرز گفت: الگوی فرهنگ بسیج محوری را در استان البرز باید ترویج کنیم و این زمینه ساز نهادینه کردن تفکر بسیجی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر هاشمی قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه پایگاه مقاومت بسیج شهید بهنام محمدی در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز که در سالن خلیج فارس این اداره برگزار شد، اظهار داشت: در جهت ترویج فرهنگ بسیج محوری و تکیه بر ائمه اطهار باید تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه بسیج منبع تمام خوبی ها و اخلاص است، اضافه کرد: بسیج در سال 58 به فرمان امام راحل تاسیس شد که بسیج شجره طیبه ای است.

هاشمی با تاکید بر اینکه تمام خوبی ها در بسیجی ها باید باشد، افزود: بسیج همانند نهالی است که به هیچ قشری وابسته نیست.

وی تصریح کرد: بسیجی بودن افتخار ولی بسیجی زندگی کردن ارزش است.

هاشمی گفت: امروز جنگ نرم ما را تهدید می کند باید هوشیار باشیم و تلاش کنیم که پیروز این جنگ باشیم.

وی با اشاره به اینکه امروز شاهد افتتاح یکی دیگر از پایگاه های مقاومت در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هستیم، گفت: علیرضا دهقان مهرجردی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان معرفی شدند.

افتخار و عزت خود را مدیون خون شهدا هستیم

فرمانده حوزه بسیج اداره کل استان البرز در ادامه این مراسم افزود: افتخار و عزت خود را مدیون خون شهدا هستیم.

خشایار صمیمی افزود: در هفته بسیج پایگاه مقاومت بسیج اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز و همچنین شرکت شهرک های صنعتی استان البرز افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه بسیج شجره طیبه است، اضافه کرد: پایگاه مقاومت بسیج جایی است که باید با وضو وارد شویم و وجود بسیجی می تواند آینده خوب را برای نظام و انقلاب و همه شهدا و جانبازان و .... رقم بزند.

30 درصد کارکنان میراث فرهنگی استان هم اکنون عضو بسیج شده اند

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان البرز نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون 30 درصد کارکنان میراث فرهنگی استان هم اکنون عضو بسیج شده اند.

علیرضا دهقان مهرجردی افزود: 28 نفر از کارمندان این سازمان تا کنون سازماندهی شده اند که ده نفر ایثار گر، رزمنده، آزاده جانباز، فرزند شهید و همسر جانباز هستند.

وی افزود: هدف و برنامه ما برای اجرایی کردن اردوهای فرهنگی و ارتباط با بسیج ادارات استان است که بتوانیم ارتباط و تعامل با دیگر ادارات برقرار کنیم و ارتباط فرهنگی را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: فرهنگ بسیج که فرهنگ کار و ایمان و اخلاص است را تلاش می کنیم نهادینه کنیم.

محمدرضا پوینده مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز و معاونان وی، عمار ایزدیار مسئول آموزش ادارات کل بسیج استان البرز و معاونی مسئول عملیات اداره کل استان البرز در این مراسم حضور داشتند.

کد مطلب 1753194

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