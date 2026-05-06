تجلیل مسئولان سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد از جانباز جنگ رمضان در دهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در آئینی سرهنگ علی محمدی مسئول معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه فتح و خانم گرجیزاده مسئول بسیج جامعه زنان کهگیلویه و بویراحمد، با حضور در منزل جانباز سرافراز جنگ رمضان، مراد جهان ضمن دیدار و گفتگو، از نزدیک در جریان وضعیت درمانی و معیشتی این جانباز قرار گرفتند.
در این دیدار، سرهنگ علی محمدی با تأکید بر ارزش والای مقام جانبازی گفت: بزرگترین افتخار این جانباز عزیز آن است که در نبرد با شقیترین دشمنان اسلام، یزید زمان، به درجه رفیع جانبازی نائل آمده است.
همچنین خانم گرجیزاده در سخنانی با اشاره به نقش تأثیرگذار بانوان در دفاع مقدس اظهار داشت: خواهران جانفدا در آن دوران سخت، با روحیهای زینبی به میدان آمدند و امروز وظیفه دارند با جهاد تبیین، ابعاد این رشادتها را برای نسلهای آینده بازگو کنند.
در این مراسم، برخی مسئولان محلی بسیج، فرمانده حوزه مقاومت و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج دهدشت نیز حضور داشتند و با تجلیل از خدمات جانباز جنگ رمضان، بر ادامه مسیر ایثار و خدمت در جامعه تأکید کردند.
