ساخت بیمارستان عسلویه هشت ساله شد/ کمبود نقدینگی مشکل اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه و آبادانی در هر جامعه‌ای، گسترش خدمات بهداشتی و درمانی در آن جامعه است و ضروری است که امکانات و تجهیزات بهداشتی در هر جامعه‌ای همپای دیگر بخش‌های ان رشد کند و توسعه یابد.

بخش عسلویه که از آن به عنوان پایتخت انرژی ایران یاد می‌شود در سال‌های اخیر دارای پیشرفت‌های بسیار زیادی در بخش‌های مختلف بوده است.

این پیشرفت‌ها در بخش توسعه تاسیسات زیربنایی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به صورت چشمگیری پیشرفت داشته و ایران را به جایگاه ویژه‌ای در تامین انرژی در سطح جهان تبدیل کرده است.

توسعه مناطق پیرامونی صنایع نفت و گاز در این منطقه نیز یکی از اولویت‌هایی بوده که مسئولان همواره به دنبال تحقق آن بوده‌اند ولی انگونه که مردم انتظار داشته‌اند این مسائل و مشکلات برطرف نشده است.

در حالیکه از زمان آغاز ساخت بیمارستان عسلویه هشت سال می‌گذرد ولی این بیمارستان همچنان تکمیل نشده و مردم منطقه چشم‌انتظار بهره‌برداری از این بیمارستان هستند.

کمبود نقدینگی عامل اصلی طولانی‌شدن ساخت بیمارستان عسلویه است

بخشدار ویژه عسلویه در گفتگو با خبرنگار مهر، کمبود نقدینگی راعامل اصلی در طولانی شدن ساخت بیمارستان تامین اجتماعی بخش عسلویه عنوان کرد و اظهار داشت: تکمیل این بیمارستان بخش عمده‌ای از نیازهای بهداشتی و درمانی مردم مرتفع خواهد کرد.

وی با اشاره به حضور کارگروه تخصصی بهداشت و درمان در عسلویه بیان کرد: اجرای این بیمارستان 32 تختخوابی از هشت سال گذشته شروع شده اما به دلیل کمبود اعتبار و نقدینگی وقفه ای طولانی در روند تکمیل آن صورت گرفت.

نادری ادامه داد: روند عملیات اجرایی این بیمارستان مجددا با پیگیری‌ها و نشست‌های متعدد با مسئولان مربوطه از سر گرفته شد که در حال حاضر با پیشرفت بالای 90 درصد روبرو است که امیدواریم در سال جاری شاهد پیشرفت بیشتر آن باشیم.

وی به جمعیت بالای بخش عسلویه و نیازهای این بخش اشاره کرد و بیان داشت: بخش عسلویه علاوه بر جمعیت بومی میزبان دهها هزار نفر جمعیت کارگری است.

بخشدار ویژه عسلویه اضافه کرد: تامین نیازهای بهداشتی و درمانی این جمعیت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و به هیچ وجه نمی‌توان کمبودها را در بخش درمان انکار کرد.

وی افزود: باز هم اعتقاد دارم علی‌رغم مشکلات در بخش درمان اقدامات خوبی ظرف سال‌های اخیر در این بخش صورت گرفته و در راستای ارتقای توان درمانی و کیفیت خدمات گام‌های موثری برداشته شده که امیدواریم با بهره‌برداری از این بیمارستان کیفیت خدمات به سطح بالای خود برسد.

حضور کارگروه تخصصی بهداشت و درمان برای تسریع در ساخت بیمارستان عسلویه

نماینده مردم دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در ساخت بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه تاکید کرد و اظهار داشت: حضور کارگروه تخصصی بهداشت و درمان در عسلویه، زمان بهره‌برداری از بیمارستان تامین اجتماعی این بخش را نزدیک‌تر می‌کند.

حجت‌الاسلام موسی احمدی افزود: برنامه‌ای ترتیب دادیم تا به دنبال نشست قبلی که با رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور در این خصوص داشتیم، نمایندگانی از سازمان تامین اجتماعی کشور، معاونین مدیر کل دانشگاه علوم پزشکی استان و به همراهی رئیس خانه‌سازی سازمان تامین اجتماعی در عسلویه حضور پیدا کنند و از نزدیک در جریان روند اجرایی بیمارستان 32 تختخوابی بیمارستان تامین اجتماعی این بخش قرار گیرند.

وی ادامه داد: کلنگ اجرایی این بیمارستان از سال 84 بر زمین این منطقه خورده شده و با توجه به نیازهای عمده درمانی مردم این بخش و وعده‌های ادامه دار مسئولان برای افتتاح این بیمارستان اما متاسفانه تا این لحظه این مرکز به بهره برداری نرسیده است.

نماینده مردم دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان داشت: مسئولان باید نسبت به وعده هایی که به مردم می دهند کوشا نیز باشند تا بتوانند اعتماد آنها را جلب کنند و همچنین اعتبار خود را بین آنها حفظ کنند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر این بیمارستان 93 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و گزارشی که از طرف سازمان تامین اجتماعی ارائه شد سه مصوبه به دنبال داشت.

احمدی ادامه داد: در مصوبه اول قرار بر این شد سازمان تامین اجتماعی تا 45 روز آینده سیستم برق این بیمارستان را به اتمام رساند در مصوبه دوم مقرر شد در تاریخ 15 بهمن ساختمان فیزیکی این بیمارستان تحویل داده شود و در مصوبه سوم بنا شد از سوی بهداشت و درمان استان ترتیبی اتخاذ شود تا به مدت یک هفته بیمارستان به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد تا موانع و معایب آن مشخص شود.

مشکل عمده مردم عسلویه در بخش بهداشت و درمان است

رئیس شورای بخش عسلویه اظهار داشت: در حال حاضر عمده ترین مشکلات مردم این منطقه در بخش بهداشت و درمان است و امیدواریم بیمارستان تامین اجتماعی این بخش که از سال 84 تا کنون در حال ساخت می باشد تا پایان سال به بهره برداری برسد.

علی پلنگی خاطرنشان کرد: با توجه به نبود یک مرکز درمانی قابل دسترس در این بخش، گاهی اتفاق افتاده که در اثر حوادث رانندگی افرادی جان خود را از دست بدهند و لازم است این بیمارستان با توجه به خیل عظیمی از ترددهای شرکتی و غیر شرکتی هر چه سریع‌تر تکمیل و به تجهیزات پزشکی و کادر متخصص مجهز شود.

وی تصریح کرد: بیمارستان 32 تختخوابی تامین اجتماعی بخش عسلویه تا کنون بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با توجه به پیگیری مسئولان به‌ویژه نماینده دیر‏، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی بتوانیم تا پایان سال 91 شاهد بهره برداری از این مرکز درمانی باشیم.