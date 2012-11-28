راه اندازی 11 مرکز مشاوره و توانبخشی در آموزش و پرورش آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ولی سمرقندی ظهر چهارشنبه در آیین امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی به اثرگذاری و گستردگی آموزش و پرورش در بین آحاد مردم اشاره کرد و افزود: این نهاد یکی از نهاد های فعال در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ایجاد نظم و انضباط در جامعه است.

وی با تاکید بر افزایش آموزشهای لازم در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در بین دانش آموزان استان اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص استان به لحاظ دارا بودن اقوام و مذاهب مختلف و افزایش روند رشد جمعیت و مهاجرت بی رویه این امر بیش از پیش در آذربایجان غربی ضروری است.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ادامه به راه اندازی اداره آسیبهای اجتماعی در این نهاد اشاره کرد و گفت: انعقاد دومین تفاهم نامه همکاری با نیروی انتظامی از دیگر برنامه های اجرایی برای مقابله و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.

سمرقندی توسعه نظم و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، تقویت و توسعه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دانش آموزی، توسعه و ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری اجتماعی به دانش آموزان و اولیا و تقویت روحیه مشارکت و مسئولیت پذیری و خودباوری در دانش آموزان را از اهدف مهم انعقاد این تفاهم نامه عنوان کرد و افزود: آموزش چهره به چهره دانش آموزان، برپایی نمایشگاه ها و همایش های مختلف از برنامه های اجرایی این دو نهاد در قالب این تفاهم نامه است.

وی تبادل اطلاعات آموزشی و تربیتی و فرهنگسازی در بین آحاد مردم و افزایش نظم اجتماعی و قانون مداری را از وظایف ذاتی آموزش و پرورش بر شمرد و گفت: مسئولان باید پیش از پیش به این امر مهم دقت و در رسیدن به آن تلاش کنند.

نگاه نیروی انتظامی در مقابله با جرائم راهکار پلیسی نیست

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه نگاه نیروی انتظامی در مقابله با جرائم راهکار پلیسی نیست و گفت: اگر در جامعه ای نظام اقتصادی و کیفری عدالت محور رشد و توسعه جامعه را در جنبه های مختلف در پی دارد.

سردار یحیی شرفی توسعه فرهنگ عمومی، مدنی و سیاسی را از عوامل مهم دیگر در ایجاد نظم و امنیت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه عنوان کرد و افزود: رسیدن به این هدف مهم نیازمند تلاش و پشتکار آموزش و پرورش که جایگاه علم و تربیت را بر عهده دارد؛ است.

شرفی با اشاره به اینکه برخورد پلیسی تنها راه مقابله با جرائم نیست گفت: افزایش دانش و توانمندی های افراد جامعه و توجه به زیرساختها و بستر وقوع جرائم از راهکارهای مهم در مقابله با جرائم در استان است.

وی با اشاره به اهداف قیام امام حسین(ع) و یارانش گفت: ما نباید نسبت به وقایع پیرامون خود بی تفاوت باشیم و در گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منکر تلاش کنیم چرا که انجام این فریضه باعث پویایی یک جامعه می شود.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه آموزش و پرورش و فرهنگیان بیشترین نقش را در آگاهی و پویایی جامعه بر عهده دارند افزود: اگر این قشر در جامعه با عدالت باشند و حلال و حرام را بدانند در رشد بهتر جامعه تاثیر گذار خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه ما باید جرم و جنایت را در جامعه کاهش دهیم گفت: پلیس پیشگیری و مطلع از آسیب های اجتماعی مهمترین عامل در داشتن جامعه ای بدون جرم است.

در آذربایجان غربی بیش از 570 هزار دانش آموزش در مدارس مشغول به تحصیل هستند.