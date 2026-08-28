خورشیدی: پیامبر(ص) الگوی ما در اخلاق، مهربانی و وحدت است

حجت‌الاسلام علی خورشیدی، در گفت‌وگو با خبر نگار مهر،با اشاره به جایگاه اخلاق نیکو در سیره پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: خدای متعال پیامبر(ص) را با صفات مختلفی معرفی کرده و یکی از مهم‌ترین این اوصاف، «خُلُقٍ عَظِیم» است؛ یعنی خداوند به پیامبر اکرم(ص) اخلاقی بزرگ و والا عطا کرده است.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) بسیار مهربان و دارای خلق نیکو بودند و مسلمانان باید از این ویژگی‌های اخلاقی بهره بگیرند.

وی گفت:ایشان برای ما اسوه و الگو هستند؛ چه در مهربانی، رعایت حال همسایگان، عبادت و چه در دیگر ابعاد زندگی.

امام جمعه بیجار ادامه داد: ما باید پیامبر اکرم(ص) را الگو و اسوه خود در زندگی قرار دهیم و سیره ایشان را در تمام مراحل زندگی، در گفتار و عمل، سرمشق خود قرار دهیم.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت وحدت میان مسلمانان گفت: پس از پیروزی جمهوری اسلامی ایران، وحدت خوبی میان مردم شکل گرفته و رهبر شهید انقلاب نیز همواره بر اهمیت وحدت تأکید داشتند.

اتحاد برکات زیادی میان مردم ایجاد می‌کند

خورشیدی تصریح کرد: اگر امت اسلامی متحد باشند، قطعاً برکات زیادی شامل حال آنان خواهد شد؛ چراکه دشمن از طریق ایجاد تفرقه وارد می‌شود و تلاش می‌کند میان مسلمانان اختلاف ایجاد کند.

وی با اشاره به برگزاری جشن «امت احمد» در کردستان گفت: به همت مردم استان کردستان، چندین سال است که امت واحد حول محور برنامه بزرگی به نام جشن «امت احمد» گرد هم می‌آیند.

امام جمعه بیجار خاطرنشان کرد: این برنامه برای چهارمین سال متوالی در شهر سنندج برگزار می‌شود و جلوه‌ای از اتحاد میان شیعه و سنی و عموم مردم است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم مردم استان کردستان امسال نیز با حضور باشکوه‌تر از گذشته در این مراسم شرکت کنند و بار دیگر جلوه‌ای زیبا از وحدت و همدلی مردم استان را به نمایش بگذارند