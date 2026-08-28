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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

خورشیدی: پیامبر(ص) الگوی ما در اخلاق، مهربانی و وحدت است

خورشیدی: پیامبر(ص) الگوی ما در اخلاق، مهربانی و وحدت است

بیجار- امام جمعه بیجار گفت: پیامبر(ص) اسوه‌ای کامل برای مسلمانان در اخلاق، مهربانی، عبادت و رفتار اجتماعی است و امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت بین مسلمین نیاز داریم.

حجت‌الاسلام علی خورشیدی، در گفت‌وگو با خبر نگار مهر،با اشاره به جایگاه اخلاق نیکو در سیره پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: خدای متعال پیامبر(ص) را با صفات مختلفی معرفی کرده و یکی از مهم‌ترین این اوصاف، «خُلُقٍ عَظِیم» است؛ یعنی خداوند به پیامبر اکرم(ص) اخلاقی بزرگ و والا عطا کرده است.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) بسیار مهربان و دارای خلق نیکو بودند و مسلمانان باید از این ویژگی‌های اخلاقی بهره بگیرند.

وی گفت:ایشان برای ما اسوه و الگو هستند؛ چه در مهربانی، رعایت حال همسایگان، عبادت و چه در دیگر ابعاد زندگی.

امام جمعه بیجار ادامه داد: ما باید پیامبر اکرم(ص) را الگو و اسوه خود در زندگی قرار دهیم و سیره ایشان را در تمام مراحل زندگی، در گفتار و عمل، سرمشق خود قرار دهیم.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت وحدت میان مسلمانان گفت: پس از پیروزی جمهوری اسلامی ایران، وحدت خوبی میان مردم شکل گرفته و رهبر شهید انقلاب نیز همواره بر اهمیت وحدت تأکید داشتند.

اتحاد برکات زیادی میان مردم ایجاد می‌کند

خورشیدی تصریح کرد: اگر امت اسلامی متحد باشند، قطعاً برکات زیادی شامل حال آنان خواهد شد؛ چراکه دشمن از طریق ایجاد تفرقه وارد می‌شود و تلاش می‌کند میان مسلمانان اختلاف ایجاد کند.

وی با اشاره به برگزاری جشن «امت احمد» در کردستان گفت: به همت مردم استان کردستان، چندین سال است که امت واحد حول محور برنامه بزرگی به نام جشن «امت احمد» گرد هم می‌آیند.

امام جمعه بیجار خاطرنشان کرد: این برنامه برای چهارمین سال متوالی در شهر سنندج برگزار می‌شود و جلوه‌ای از اتحاد میان شیعه و سنی و عموم مردم است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم مردم استان کردستان امسال نیز با حضور باشکوه‌تر از گذشته در این مراسم شرکت کنند و بار دیگر جلوه‌ای زیبا از وحدت و همدلی مردم استان را به نمایش بگذارند

کد مطلب 6930073

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