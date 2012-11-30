برگزاری همایش عبرتهای عاشورا در بستک/اجرای طرح حمایتی هلال احمر در روستاها

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش عبرت های عاشورا با حضور فرماندار بستک، جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی و ابو مهدی المنصوری استاد دانشگاه حافظ اسد دمشق در شهرستان بستک برگزار شد.

فرماندار بستک در این مراسم اظهار داشت: زندگی امام حسین(ع) و عبرت های واقعه تاریخی عاشورا، الگوی ارزشمندی از زندگی شرافتمندانه برای مسلمانان و تمام آزادگان جهان است و داشتن چنین الگوهای بی بدیل و بی همتا برای ما مسلمانان مایه افتخار و مباهات است.

محمد مشتاق زاده افزود: در تاریخ معاصر ما قیام حسینی بار دیگر با رهبری فرزند پاکی از سلاله پیامبر (ص) یعنی امام خمینی (ره) که در برابر ظلم ایستاد تکرار شد و نهضت اسلامی را بر پایه واقعه عاشورا شکل داد و توانست ظلم و ستم را در این کشور ریشه‌‏کن کند و نظام اسلامی را حاکم سازد.

وی حادثه عاشورا را واقعه‏ای تکرارشدنی در طول تاریخ عنوان و بیان داشت: این حرکت جاودانه در طول تاریخ و تا آخرین روز دنیا تکرار می‏شود یعنی همیشه شاهد مبارزه حق‌‏طلبان با یزیدیان زمان هستیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان بستک افزود: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر هیچ منکری بالاتر از نظام استکباری که در مقابل کشتار مردم سکوت می‏کند، نیست و هیچ معروفی والاتر از حفظ نظام اسلامی که یک تنه در مقابل ظلم ایستاده، وجود ندارد.

وی در پایان بیان داشت: استکبار جهانی می‏خواهد با اعمال انواع فشارها ما را در ادامه مسیر دچار تردید کند، اما با اتکا به قدرت لایزال خداوند متعال و با بهره‌‏گیری از سلاح تقوا، ایمان، صبر و استقامت در برابر یزیدیان استوارتر از گذشته پشت سر رهبر حکیم و فرزانه خود خواهیم ایستاد.

این همایش با محورهای آزادگی و آزادی در سکوت عملی حضرت امام حسین (ع)، شهادت طلبی و ایثار، حقیقت جویی و عدالت طلبی در اندیشه حسینی، ظلم ناپذیری و فساد ستیزی، معرفت حسینی، بیداری اسلامی، حکومت جهانی و اخلاق و معنویت در آینه عاشورا برگزار شد.

در پایان مراسم از آزادگان و جانبازان شهرستان بستک تجلیل به عمل آمد.

اجرای طرح حمایتی هلال احمر در روستاهای بستک

پروژه حمایتی و توزیع گوشت قربانی در روستاهای شهرستان بستک توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان بستک اجرا شد که در این پروژه به حدود سه هزار و 900 نیازمند کمک شد.

این طرح در روستاهای مناطق فرامرزان بستک از جمله کمشک، کنارسیاه، خمر، دهنو قلندران، عالی احمدان، هنگویه، دهنوخواجه، گزه، پای تاوه، چاله عالی احمدان، مدرسه شبانه روزی شهرستان بستک و بخش جناح، توانبخشی جناح، کنارسیاه و گچویه اجرا شد.

مهری علی یاری معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان هرمزگان در این خصوص گفت: هدف از اجرای این پروژه مشترک جمعیت هلال احمر و تشکل غیردولتی موسسه خیریه سلمان فارسی منطقه فرامرزان بستک، ترویج و تبلیغ فرهنگ داوطلبی، استفاده ازتوان خیرین داوطلب درجهت ارتقای سطح معیشتی خانواده های مستمند، کمک به وضعیت معیشتی ایتام، نیازمندان وت حقق یافتن شعار سازمان داوطلبان مبنی بر داوطلبان حلقه اتصال بین توان توانمند و نیاز نیازمندان هستند، بود.