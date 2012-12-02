غلامرضا مهرداد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی واحدهای جدید تولید برق در نیروگاه های کشور گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 16 واحد جدید در نیروگاه ها در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی توانیر با اعلام اینکه در این مدت سه واحد 250 مگاواتی نیروگاه برق آبی گتوند راه اندازی شده است، تصریح کرد: همچنین با راه اندازی 2 واحد بخاری سیکل ترکیبی هر یک با ظرفیت 160 مگاوات تمامی واحدهای این نیروگاه برق به بهره برداری رسیده است.

این مقام مسئول تعداد کل واحدهای نیروگاه دماوند را 18 واحد بخاری سیکل ترکیبی عنوان کرد و افزود: این نیروگاه با توان تولید نزدیک به 3000 مگاوات برق یکی از بزرگترین نیروگاه‌های برق منطقه خاورمیانه است.

وی همچنین از راه اندازی یک واحد جدید بخاری سیکل ترکیبی در نیروگاه سنندج خبر داد و یادآور شد: این واحد جدید از ظرفیت تولید 160 مگاوات برق برخوردار است.

مهرداد با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون 2 واحد 162 مگاواتی گازی نیروگاه گناوه و 2 واحد 162 مگاواتی مشابه در نیروگاه حافظ وارد مدار تولید شده اند، بیان کرد: همچنین با راه اندازی آخرین واحد نیروگاه پره سر (رضوان‌‌ شهر)این نیروگاه برق هم به طور رسمی افتتاح شد.

به گزارش مهر، نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر با ساختارBOT و بخش گازی با ظرفیت 648 مگاوات برق، متشکل از دو بلوک بوده که هریک شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار است.

این نیروگاه شامل 4 واحد توربین گازی هر یک به ظرفیت 162 مگاوات و دو واحد توربین بخار هر یک به ظرفیت 160 مگاوات و انرژی الکتریکی تولید شده این نیروگاه از طریق پست 230 کیلووات و تعداد 8 سیدر به شبکه برق سراسری منتقل می‌شود.

مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی توانیر با تاکید بر اینکه همچنین از ابتدای فروردین ماه سالجاری تاکنون 54 مگاوات برق تجدید پذیر با راه اندازی نیروگاه‌های جدید بادی و خورشیدی به تولید رسیده‌اند، تبیین کرد: امسال همچنین یک واحد نیروگاه مبین در عسلویه وارد مدار تولید شده است.

این مقام مسئول از افزایش 175 مگاواتی تولید برق با بهره برداری از نیروگاه‌های تولید پراکنده و مقیاس کوچک خبر داد و گفت: در مجموع امسال حدود 2600 مگاوات به ظرفیت تولید برق افزوده شده و پیش بینی می شود تا پایان سالجاری هم چندین واحد جدید برقی وارد مدار تولید شوند.

محمد بهزاد هم اخیرا با بیان اینکه سالانه 5 هزار مگاوات برق به ظرفیت کشور افزوده می‌شود، گفته است: برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این ظرفیت تولید برق باید سالانه 7500 میلیارد تومان در صنعت برق سرمایه گذاری شود.



معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با یادآوری اینکه در سالجاری ظرفیت تولید برق به 70 هزار مگاوات افزایش می‌یابد، تاکید کرد: در 8 سال اخیر بیش از 30 هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده ضمن آنکه از ایران به عنوان نخستین کشور صادرکننده برق در منطقه و پانزدهمین کشور تولیدکننده برق در جهان یاد کرده است.