فرسایش خاک در ایران سه برابر متوسط جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سعدالدین صبح پنجشنبه در حاشیه کارگاه تخصصی مدیریت جامع آبخیز کشور در گرگان، آب و خاک را به عنوان مهم‌ترین منابع و زیربنای توسعه پایدار هر کشور دانست و بر لزوم انتخاب رویکردی جامع و سیستمی در مدیریت آبخیز برای حفظ و بهره برداری اصولی از منابع تاکید کرد.

وی با اشاره به تغییرات زیاد کاربری و تخریب منابع طبیعی در کشور اظهار داشت: روند تصاعدی مصرف آب، احتمال وقوع 38 خطر طبیعی خسارت‌بار، بالابودن نرخ متوسط فرسایش خاک، نرخ پیشروی بیابان، عدم وجود نقشه علمی و الگوی مدیریتی مدون در کشور، ضعف انسجام سازمانی و ناکارآمدی سازوکارهای هماهنگی بین نهادها و سازمان ها و ناپایداری و عدم‌قطعیت در شرائط آتی آبخیز به لحاظ تغییرات اقلیمی و عوامل انسانی از جمله این تغییر است.

وی با پیشنهاد فاز صفر مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور بیان داشت: وضعیت فعلی ثمره بخشی نگری و عدم رویکرد جامع در مدیریت منابع آبخیز، تحقق برنامه‌های توسعه کشور در سال 1404 نیازمند تأمین منابع آب اجرای این طرح را ضروری می سازد.

سعد الدین بیان داشت: لزوم تدوین برنامه جامع «در حد برنامه نجات منابع طبیعی و آبخیزها» وقوع سیل های متعدد، آب مهم‌ترین و بنیادی‌ترین منبع مورد نیاز برای زندگی انسان‌ها و توسعۀ جوامع انسانی، قرارقرار گرفتن ایران در رتبه پایین به لحاظ سرانه منابع آب در مقایسه با میانگین جهانی، میزان فرسایش خاک در کشور سه برابر متوسط جهانی و وضعیت فعلی ثمره بخشی نگری و عدم رویکرد جامع در مدیریت منابع آبخیز از دیگر الزامات طرح است.

این استاد دانشگاه بیان داشت: نیاز به مدیریت و بهره برداری مناسب به لحاظ افزایش میزان مصرف آب، اتخاذ رویکرد مدیریت جامع برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، افزایش تعداد وقایع و خسارات سیل در کشور همزمان وقوع خشکسالی از دیگر مواردی است که اجرای طرح فاز صفر مدیریت جامع حوزه های آبخیز را ضروری می سازند.



رئیس دانشکده آبخیزداری منابع طبیعی گرگان به اهداف جزیی طرح اشاره کرد و گفت: شناخت و ارزیابی وضع گذشته و موجود (سیاست‌ها و طرح‌ها) و تعیین قابلیت‌ها و محدودیت‌های مدیریت آبخیزهای کشور، تعیین شاخص‌های سلامت و پهنه‌بندی آبخیزهای کشور، تلفیق شاخص‌ها و اولویت‌بندی مدیریتی حوزه‌های آبخیز، تدوین زیرساخت پایگاه داده‌ای ملی آبخیزهای کشور و تدوین برنامه پایش آبخیزها، تعریف و تبیین ابعاد ارزیابی (assessment) و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز (IWM) از جمله اهداف است.

سعد الدین عنوان کرد: امکان سنجی استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری به منظور ارزیابی (assessment) شرایط آبخیزها، امکان‌سنجی تهیه و به‌کارگیری سامانه‌های پشتیبان تصمیم (DSS) در تعدادی از آبخیز‌های کشور (pilot project) ، تدوین راهبرد ارزیابی (assessment) و مدیریت جامع و تطبیقی با رویکرد ذینفع- محور برای آبخیزهای کشور، ارزیابی سازگاری IWM با اسناد بالادستی و نظام برنامه‌ریزی کشور و تلفیق و تهیه الگوی ملی از دیگر اهداف است.

وی با اشاره به گام های اجرایی تهیه طرح جامع آبخیزداری افزود: تشکیل و تجهیز دبیرخانه؛ شناسایی منابع اطلاعاتی و ایجاد پایگاه داده‌ای و پشتیبانی؛ برگزاری کارگاه‌های مقدماتی؛ شکست طرح به پروژه‌ها و زمان‌بندی آن، ایجاد کمیته‌ها و گروه‌های کاری، تعیین وظایف کاری مجریان محوری و همکار متناسب با سهم اعتبار تخصیصی، شناسایی سایر سازما‌ن‌های مشارکت کننده و تعیین افراد مرتبط در هر سازمان، شناسایی سایر افراد حقیقی و تشکیل بانک اطلاعاتی متخصصان، برگزاری نشست با سازمان‌های بهره‌بردار کلیدی، تعیین نحوه و میزان همکاری سایر سازمان‌های مرتبط تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه با مجریان اصلی و سازمان‌های بهره بردار از جمله این گامهاست.

سعد الدین یادآورشد: برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی منطقه‌ای و ملی، اخذ گزارش‌های دوره‌ای از مجریان و ارائه آن‌ها به کمیسیون، برگزاری نشست پایانی، تدوین نهایی گزارش فاز صفر و ارائه گزارش فاز صفر و کسب آمادگی برای فازهای بعدی از دیگر گامهاست.