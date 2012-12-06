فرسایش خاک در ایران سه برابر متوسط جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سعدالدین صبح پنجشنبه در حاشیه کارگاه تخصصی مدیریت جامع آبخیز کشور در گرگان، آب و خاک را به عنوان مهمترین منابع و زیربنای توسعه پایدار هر کشور دانست و بر لزوم انتخاب رویکردی جامع و سیستمی در مدیریت آبخیز برای حفظ و بهره برداری اصولی از منابع تاکید کرد.
وی با اشاره به تغییرات زیاد کاربری و تخریب منابع طبیعی در کشور اظهار داشت: روند تصاعدی مصرف آب، احتمال وقوع 38 خطر طبیعی خسارتبار، بالابودن نرخ متوسط فرسایش خاک، نرخ پیشروی بیابان، عدم وجود نقشه علمی و الگوی مدیریتی مدون در کشور، ضعف انسجام سازمانی و ناکارآمدی سازوکارهای هماهنگی بین نهادها و سازمان ها و ناپایداری و عدمقطعیت در شرائط آتی آبخیز به لحاظ تغییرات اقلیمی و عوامل انسانی از جمله این تغییر است.
وی با پیشنهاد فاز صفر مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور بیان داشت: وضعیت فعلی ثمره بخشی نگری و عدم رویکرد جامع در مدیریت منابع آبخیز، تحقق برنامههای توسعه کشور در سال 1404 نیازمند تأمین منابع آب اجرای این طرح را ضروری می سازد.
سعد الدین بیان داشت: لزوم تدوین برنامه جامع «در حد برنامه نجات منابع طبیعی و آبخیزها» وقوع سیل های متعدد، آب مهمترین و بنیادیترین منبع مورد نیاز برای زندگی انسانها و توسعۀ جوامع انسانی، قرارقرار گرفتن ایران در رتبه پایین به لحاظ سرانه منابع آب در مقایسه با میانگین جهانی، میزان فرسایش خاک در کشور سه برابر متوسط جهانی و وضعیت فعلی ثمره بخشی نگری و عدم رویکرد جامع در مدیریت منابع آبخیز از دیگر الزامات طرح است.
رئیس دانشکده آبخیزداری منابع طبیعی گرگان به اهداف جزیی طرح اشاره کرد و گفت: شناخت و ارزیابی وضع گذشته و موجود (سیاستها و طرحها) و تعیین قابلیتها و محدودیتهای مدیریت آبخیزهای کشور، تعیین شاخصهای سلامت و پهنهبندی آبخیزهای کشور، تلفیق شاخصها و اولویتبندی مدیریتی حوزههای آبخیز، تدوین زیرساخت پایگاه دادهای ملی آبخیزهای کشور و تدوین برنامه پایش آبخیزها، تعریف و تبیین ابعاد ارزیابی (assessment) و مدیریت جامع حوزههای آبخیز (IWM) از جمله اهداف است.
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