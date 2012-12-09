دستگیری 30 شکارچی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس از کشف 56قطعه پرنده،50 قطعه ماهی وتعداد 26 قبضه اسلحه از شکارچیان غیرمجاز توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست فارس خبر داد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی گفت: با تلاش و کوشش نیروهای یگان این اداره کل طی هفته گذشته 30 نفر متخلف و شکارچی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند که از این متخلفین تعداد 26 قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی و ساچمه زنی که پنج قبضه آنها غیرمجاز گزارش شده است.

وی ادامه داد: این سلاحها طی عملیاتهایی که در حوزه شهرستانهای آباده، اقلید، جهرم، داراب، نورآباد، خرم بید، مرودشت، استهبان،سروستان، خرامه، نی ریز، سپیدان، پاسارگاد، فیروزآباد و ارژن صورت پذیرفت کشف و ضبط شد.

وی اضافه کرد: از این متخلفان تعداد 23 قطعه لاشه پرنده کبک، تیهو، مرغابی و قمری کشف و ضبط شد همچنین تعداد 32 قطعه پرنده سهره و یک بهله پرنده سارگپه از متخلفین زنده گیری شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس در خصوص پرندگانی که بصورت زنده از متخلفین کشف می شود، گفت: پس از بررسی کارشناسی آن دسته از پرندگانی که قابلیت رهاسازی در طبیعت را داشته باشند رهاسازی می شوند اما بعضی از آنها که دست آموز شده و از چرخه طبیعت خارج می شوند پس از طی مراحل قانونی در اختیار مراکز مجاز نگهداری حیات وحش که مورد تایید محیط زیست می باشد قرار می گیرند.

وی همچنین از کشفیات دیگری توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست خبر داد و افزود: از جمله دو راس میش، یک راس قوچ وحشی،یک راس کل و یک راس بز وحشی،لاشه یک قلاده گراز باضافه 50قطعه ماهی کشف شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس همچنین از دستگیری یک نفر متخلف در حالیکه مبادرت به تله گذاری برای پرنده هوبره کرده بود خبر داد.

بازدید مدیرکل اداره استاندارد فارس از چند واحد تولیدی

مرتضی رهنما مدیرکل اداره استاندارد فارس از آزمایشگاه ها و خطوط تولید فرآورده های کارخانه شیر پگاه فارس و محصولات بهداشتی گلسار فارس بازدید کرد.

وی در این بازدید از نزدیک با مدیران واحدهای مذکور مذاکره نموده و در خصوص مسائل و مشکلات موجود به تبادل نظر پرداختند. وی در جمع مدیران و کارکنان کارخانجات مذکور، استاندارد را ضامن حفظ حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان خواند و افزود یکی از شیوه های حمایت و تضمین حقوق مصرف کنندگان، توجه به استانداردها در تولید و عرضه کالا و خدمات است و هر اندازه که تولیدات کیفیت بالایی داشته باشند حاصل آن سود تولید کننده است.

محکومیت عرضه کنندگان کالای غیر استاندارد

در راستای اجرای کنترل و نظارت بر وسایل توزین و سنجش در استان و کنترل دوره ای ترازوهای مورد استفاده در داد و ستد عمومی و همچنین نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی پرونده دو متخلف بدلیل عدم همکاری با بازرسان و ممانعت از بازرسی و کنترل ترازو و همچنین یک عرضه کننده لبنیات غیر استاندارد به مراجع قضایی ارجاع شد که محکوم به پرداخت جریمه نقدی و تحمل حبس شدند.

مرتضی رهنما مدیرکل استاندارد فارس ضمن تذکر به فروشندگان در همکاری با بازرسان استاندارد در این امر مهم به مردم توصیه کرد در هنگام خرید کالا به برچسب استاندارد بر روی ترازو و نشان استاندارد بر روی محصولات توجه کنند و در صورت مشاهده تخلف آن را از طریق شماره تلفنهای 1517 (رسیدگی به شکایات) و 6290906 (تلفن گویا) به اداره کل اطلاع دهند.