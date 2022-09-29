دستگیری ۲ شکارچی متخلف در کوثر

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم میرزانژاد ظهر پنجشنبه در بازدید از محیط زیست کوثر اظهار کرد: ۲ شکارچی متخلف پس از ۲ روز پایش و جمع‌آوری اطلاعات توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست در کوثر شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: این شکارچیان متخلف اقدام به زنده گیری پرندگان شکاری می‌کردند که از آنها ۲ پهله پرنده شکاری دلیجه، ۶ بال یاکریم و ۲ بال کبوتر به همراه ۵ رشته تور و ادوات زنده‌گیری پرنده کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تاکید بر برخورد جدی با متخلفان حوزه شکار و صید غیر مجاز ادامه داد: شکارچیان متخلف دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل سیستم قضائی شدند.

میرزانژاد با هشدار به شکارچیان غیرمجاز تصریح کرد: با متخلفان حوزه شکار و صید غیرمجاز بدون اغماض برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

وی افزود: از دوستداران محیط زیست و حیات وحش تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، موارد را از طریق شماره ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ و یا تماس با ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان‌های استان اطلاع دهند.