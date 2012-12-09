اعطای یک مجوز به علمی کاربردی/ ایجاد موسسات آموزش عالی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه اخیر شورای گسترش آموزش عالی مقرر شد تمام امور مربوط به اجرای " آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسات آموزش عالی آزاد " توسط کمیته تخصصی علمی ـ کاربردی این شورا همچنین صدور مجوز موافقت اصولی و قطعی تأسیس مؤسسات آموزش عالی آزاد و موافقت با انتقال آنها در تمام شهرها با تصویب کمیته تخصصی مذکور انجام شود.

علاوه بر این، صدور مجوز موافقت قطعی تأسیس مؤسسات آموزش عالی آزاد در شهر تهران و نیز مجوز انتقال این مؤسسات به شهر تهران منوط به تصویب شورای گسترش آموزش عالی اعلام شده است.

در این جلسه شورای گسترش آموزش عالی با انتقال مؤسسه آموزش عالی آزاد ابوریحان از تهران به بندرعباس در استان هرمزگان، ایجاد مؤسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان در شهر تهران و ایجاد مؤسسه آموزش عالی آزاد کادوس در شهر رشت موافقت قطعی به عمل آورد.

از دیگر مصوبات این شورا موافقت قطعی با تأسیس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی میلاد گلستان در مینودشت و علوم قرآن و حدیث علامه مجلسی اصفهان است.