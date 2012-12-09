260 هزار تن محصول زراعی و باغی در شیروان تولید شد

اسماعیل خزائی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در سال جاری در مجموع 264 هزار و 10 تن انواع محصولات زراعی و باغی از سطح 51 هزار و 248 هکتار مزرعه و باغ در شهرستان شیروان برداشت شد.

وی افزود: در سال جاری در شهرستان شیروان از سطح 45 هزار و 50 هکتار اراضی زراعی آبی و دیم، 188 هزار و 530 تن انواع محصولات زراعی برداشت شده است.

خزائی در ادامه اضافه کرد: در سال جاری در این شهرستان 71 هزار تن غلات شامل گندم، جو و برنج، 85 هزار تن سبزیجات شامل سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و ...، 23 هزار تن نباتات علوفه ای شامل یونجه و ذرت علوفه ای، سه هزار و 500 تن محصولات با مقصد صنعتی شامل دانه های روغنی و چغندرقند، پنج هزار و 800 تن محصولات جالیزی، 200 تن حبوبات و 30 تن نیز محصولات فرعی تولید شد.

وی سطح باغات بارور این شهرستان در سال جاری را نیز شش هزار و 198 هکتار اعلام کرد و افزود: از این سطح شش هزار و 63 هکتار باغ آبی و 135 هکتار نیز باغ دیم است.

به گفته این مسئول در سال جاری از سطح تمامی باغات این شهرستان در مجموع 75 هزار و 480 تن انواع محصولات باغی شامل هلو و شلیل، انگور، گردو، سیب و ... تولید شده است.

خزائی اظهار داشت: شهرستان شیروان در سال جاری با دارا بودن 51 هزار و 248 هکتار اراضی کشاورزی، از نظر تولید محصولات زراعی و باغی در رده دوم شهرستان های استان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال جاری از سطح 310 هزار و 963 هکتار از اراضی زراعی و باغی خراسان شمالی در مجموع یک میلیون و 146 هزار و 670 تن انواع محصولات زراعی و باغی برداشت شده است.