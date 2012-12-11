توسعه گردشگری دینی در مشهد نیازمند ترسیم نقشه راهبردی است

مهدی سقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان سفر گردشگران دینی به پایتخت معنوی باتوجه به ظرفیت مذهبی این شهر بسیار کم است و به نظر می رسد در این زمینه باید با بازنگری در اهداف بلند مدت گردشگری دینی و ترسیم نقشه ای راهبردی به تامین زیرساختهای مناسب،‌ آسیب شناسی و تبلیغات مناسب اقدام کرد.

وی بیان کرد: وجود 53 درصد از ظرفیت اماکن اقامتی و دومین فرودگاه بزرگ ایران در مشهد از مزیت های مهم جذب گردشگر در مشهد است اما هیچ کدام از این دو عامل در صورت توجه نکردن به اهداف گردشگری دینی و تدوین نقشه راه نمی تواند در افزایش زائران موثر باشد.

وی با اشاره به درآمدهای ارزی که از طریق گردشگری دینی حاصل می شود، گفت: توسعه روز افزون گردشگری دینی به کسب درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال پایدار نیز می انجامد.

وی یادآور شد: ورود هر گردشگر خارجی 20 شغل ایجاد کرده و سبب می شود تا هویت ملی و دینی این کشور به ویژه پایتخت معنوی در سطح جهان شناخته شود.

شناسایی ظرفیت ها

وی تصریح کرد: این شهر از طریق مسیرهای زمینی و ریلی به نقاط مختلف داخل و خارج از ایران متصل بوده و روزانه 200 پرواز از فرودگاه مشهد به 24 شهر جهان انجام می شود و این عوامل نشان می دهد که این شهر ظرفیت ها را دارا است اما به دلیل نداشتن و یا به کار نگرفتن اهداف بلندمدت گردشگری دینی نتوانسته در جذب گردشگران مذهبی موفق ظاهر شود.

سقایی با تاکید بر اینکه مشهد با برخورداری از ظرفیت های خوب گردشگری مذهبی و فرهنگی می تواند نقش موثری در زمینه توسعه گردشگری ایفا کند، افزود: باید این ظرفیت ها را به خوبی شناسایی کرد و در این راستا نیاز است مسئولان بستر مناسب جذب و افزایش ماندگاری گردشگر را با ترسیم نقشه راه مورد توجه ویژه قرار دهند.

وی یکی از مولفه های موثر در توسعه گردشگری را وجود آژانس های قوی گردشگری و افزایش ارتباطات قوی و شناخت کامل این آژانس ها از مزیتهای گردشگری ایران به ویژه پایتخت معنوی دانست.

وی اظهار کرد: مشهد یکی از سه قطب گردشگری کشور بوده و سالانه پذیرای 25 میلیون زائر و گردشگر است و به نظر می رسد در این راستا باید به این شهر با توجه به ظرفیت ها و قابلیت هایی که دارد پرداخته شود.

ظرفیت های گردشگری مشهد در سایه فراموشی

وی اظهار کرد: ظرفیت های گردشگری مشهد در سایه فراموشی قرار دارد و این امر در حالی روی می دهد که این شهر به دلیل بارگاه منور رضوی دارای پتانسیل های فراوانی در زمینه گردشگری دینی است.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید با داشتن برنامه ریزی دقیق مانع فراموشی ظرفیت های گردشگری در مشهد شویم، افزود: هر زائر به طور متوسط روزی 4 ساعت از وقتش را در حرم امام رضا(ع) می‌گذراند و بعد از آن نیاز به تفریح و گردش دارد که در این زمینه میراث فرهنگی استان برای زمان های خالی زائران تنها حدودی توانسته برنامه ریزی کند.

وی ادامه داد: اکنون مکان‌های تفریحی و دیدنی در شهر مشهد و حومه آن به انداز کافی فراهم نیست و زائران نمی توانند در کنار زیارت، به تفریح و سیاحت هم بپردازند.

سقایی تصریح کرد: مجموعه موج‌های آبی یکی از مکان های تفریحی است که با استقبال زائران روبه‌رو شده و در این خصوص مجموعه گردشگری شهر تمدن‌ها و کمپ بابا قدرت بخش دیگری از مکان های تفریحی است که طی سال های اخیر برای گردشگران و زائران آماده شده اما این شهر به مکان های تفریحی بیشتری نیاز دارد.

مراکز اقامتی پاسخ گوی نیاز زائران نیست

وی با اشاره به سیستم حمل و نقل عمومی، اماکن اقامتی و مهمانپذیرهای حاشیه حرم اظهار کرد: در گذشته مهمانپذیرهای اطراف حرم از نظر بهداشتی مناسب نبود و اکنون نیز این مکان ها وضعیت قابل قبول و مناسبی پیدا نکرده اند.

پژوهشگر امور گردشگری تصریح کرد: مشهد به دلیل وجود بارگاه منور رضوی دارای استعداد و قابلیت گسترده ای در جذب سرمایه گذار و گردشگر است و در این راستا باید مراکز اقامتی به ویژه در اطراف حرم رضوی به خوبی ساماندهی شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در پایتخت معنوی زیرساخت‌های لازم برای گنجایش حجم روز افزون زائرین فراهم نیست و وجود هزار و 20 هتل‌ و مراکز اقامتی استاندارد در مشهد به هیچ وجه نیاز زائران و مسافران را پاسخ نمی دهد.

سقایی با اشاره به اینکه سیستم رفاهی برای زائرین بسیار کند است، تصریح کرد: سیستم رفاهی و آماده‌سازی امور زائرین بسیار کند پیش می‌رود و با این روند نمی توان انتظار داشت که مشهد از ظرفیت های معنوی خود برای گردشگری دینی استفاده کند.