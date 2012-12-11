ظروف یکبار مصرف غیرگیاهی از بازار بندرعباس جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید حاجی زاده بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: برای جلوگیری از عرضه مواد خوراکی در ظروف یکبار مصرف غیر گیاهی 20 واحد مواد خوراکی شامل آش و حلیم فروشی توسط بازرسان و کارشناسان بهداشتی مورد بازدید قرار گرفت که در همین راستا سه هزار و 500 عدد ظروف یکبار مصرف غیرگیاهی جمع آوری شد.

حاجی زاده اظهار کرد: به همه واحدهای عرضه موادخوراکی اعلام شده تا از عرضه مواد خوراکی در ظروف یکبار مصرف غیرگیاهی خودداری کنند.

وی یادآور شد: شهروندان با توجه به خطرات بهداشتی استفاده از ظروف یکبار مصرف غیرگیاهی که به همراه دارد از ظروف یکبار مصرف گیاهی استفاده کنند.

وی با اشاره به مهلت اعلام شده به متصدیان عرضه مواد خوراکی در خصوص عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف غیرگیاهی عنوان کرد: متصدیان عرضه آش و حلیم باید از ظروف یکبار مصرف گیاهی استفاده کنند و در غیر این صورت برخورد قانونی با آنها می شود.

یک هزار و800 کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی توقیف شد

وی اضافه کرد: یک هزار و 800 کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی از ترمینال مسافربری راه آهن و پایانه مسافری توسط بهداشت محیط شهرستان بندرعباس کشف شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با اشاره به کشف و توقیف این مواد غذایی غیر بهداشتی اظهار کرد: از یک هزار و 800کیلوگرم مواد غذایی کشف شده به مقدار 600 کیلوگرم نان که توسط اتوبوس به صورت غیر بهداشتی وارد بندرعباس می شد شناسایی و از توزیع آن جلوگیری به عمل آمد.

حاجی زاده افزود: همچنین یک هزار و 200 کیلوگرم انواع موادغذایی شامل نان تست ، لواشک ،برگه زردآلوفاقد مشخصات بهداشتی از ترمینال مسافربری و راه آهن بندرعباس کشف و توقیف شد.

وی خاطرنشان کرد: تهیه و توزیع هرگونه مواد خوراکی ،آشامیدنی باید در چرخه قوانین بهداشت باشد و در غیر این صورت به شدت با شخص متخلف برخورد قانونی می شود.