به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نخستین همایش نقش راهبردی دانشگاه‌ها و حوزه‌‌های علمیه در تحول هندسه قدرت جهانی اظهار کرد: هر چه بناهای اعتقادی نظام‌ها و انقلاب‌ها بیشتر باشد جاودانگی و طول مدت عمر آنها بیشتر خواهد بود. این نکته که همه قدرت‌های بزرگ دارای چرخه عمر معینی هستند و بدون استثنا تمام امپراتوری‌های بزرگ عمر محدودی دارند غیر قابل انکار است.

وی با بیان اینکه نظام‌های دارای اعتقادات قوی همواره جاودانه هستند، افزود: چرخه عمر قدرت‌های سلطه گر مشخص است و بیش از 50 سال در اوج طول نمی‌کشد . این قدرت ها دو دوره انقباض و انبساط دارند و طبیعتاً ‌منحنی قدرت‌های بزرگ هر چه بزرگتر دارای شیب تندتری است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت: زوال قدرت‌های بزرگ بدون پشتوانه اعتقادی را مبتنی بر سقوط ارزش‌های اخلاقی، سقوط مدنیت در خانه، گسترش بیش از حد قدرت و در نهایت هزینه‌های ابرقدرتی که نسبت به منافع و دستاوردها حاصل کمتری دارد.

وی با بیان اینکه همواره درگیری‌های جهانی به سمت منطقه‌ای میل می‌کند که ساختار قدرت جهانی در آن در حال تغییر است، ادامه داد:‌ این شرایط برای جمهوری اسلامی ایران صدق می‌کند و در منطقه ما اضلاع قدرت به نفع جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گیری است.

سردار سلامی تحولات جدید نظیم نوین جهانی را محصول سه واقعه مهم خواند و تصریح کرد: ظهور انقلاب اسلامی برای آمریکایی‌ها چیزی جز یک شوک ژئوپلتیک نبود و به خارج شدن جهان از تعادل دو قطبی که منجر به فروپاشی شوروی شد کمک کرد و در پس آن انقلاب اسلامی توانست یک اندیشه آسمانی را با واقعیت‌های زمینی پیوند بزند.

وی اضافه کرد: هنر انقلاب اسلامی تولید یک اندیشه نو و جهان پسند بود به همین دلیل منجر به تولد یک قدرت شد. این حالت برای قدرت‌های جهان دقیقاً برعکس است که از شکل گیری یک قدرت متولد شدند. لذا در تحولات جدید با معیاری از فلسفه جهانی مواجهیم که دارای ایده برای تمامی عامل است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران فروپاشی شوروی را باعث شکل دهی نظام هندسه جدید جهانی خواند و عنوان کرد: شوروی سابق اکنون تبدیل به یک قدرت منطقه‌آی شده است. در دوره جنگ سرد آمریکایی‌ها یک استراتژی برای جلوگیری از نفوذ شوروی در جهان داشتند که امروز این استراتژی به منظور جلوگیری از پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در جهان به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: قطعاً تحولات بعدی جهان بر پایه و لولای انقلاب اسلامی شکل می‌گیرد و نظام غرب برای جلوگیری از تبدیل شدن آن به یک مدل و توسعه نفوذ آن تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت این جدال مختصات اصلی درگیری ابتدای قرن 21 را شکل می‌دهد و هر تحولی بر اساس سرنوشت این درگیری‌ها صورت می‌گیرد.

سردار سلامی با تاکید بر این که 11 سپتامبر درگیری‌های جدید را شکل داد و فضایی برای برخورد نظامی از سوی آمریکا با برخی کشورها فراهم کرد، گفت: آمریکا در حال زوال است و جهان به سمت عبور از یک قدرت که می‌تواند در سرتاسر عالم تاثیر بگذارد می‌رود. نشانه‌های این موضوع هم افول قدرت برتر اقتصادی آمریکا و چرخش اقتصاد جهانی از غرب به سمت شرق است.

وی خاطرنشان کرد: شاخص‌های افول قدرت اقتصادی آمریکا در میزان نرخ رشد، اعتماد مصرف کننده، وجود بیکاری 10 درصد و بیکاری 25 درصدی برای جوانان، وجود 40 میلیون نفر زیر خط فقر در این کشور، افول بانک‌ها و ... دیده می‌شود. بنابراین آمریکا نمی‌تواند قدرت اغناسازی و تغییر مطلوبیت‌های جوامع را داشته باشد.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه آزادی ، دموکراسی، حقوق بشر و ... آمریکایی‌ها در عمل و شعار تفاوت‌های زیادی دارد ، یادآور شد: شکست اندیشه لیبرال دموکراسی باعث فروپاشی ارکان آمریکا است. آنها همواره عادت کرده بودند رکود اقتصادی را با یک جنگ برطرف کنند اما امروز رکود حاصل جنگ‌هایی است که آمریکایی‌ها به راه می اندازند.

وی هزینه های جنگ آمریکا در عراق را به میزان هر یک ربع 8.2 میلیون دلار خواند و گفت: این جنگ هیچ نتیجه‌ای برای آمریکایی‌ها نداشت و آنها امروز با 16 تریلیون دلار بدهی اقتصادی بدهکارترین کشور در عرصه داخلی و خارجی شناخته می‌شوند. امروز آمریکایی‌ها هزینه می‌کنند و منافع ‌آن را انقلاب اسلامی بهره برداری می‌کند.

سردار سلامی تاکید کرد: نظام موازنه قوا در حال تغییر است و این نتیجه هزینه‌های فراوان آمریکا و دستاوردهای بسیار کم آنان است. تشییع جنازه‌های سیاسی باعث از دست رفتن موقعیت ژئوپلتیک آمریکا می‌شود که نمونه آن را می توان در مصر، تونس و ... مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها روزانه 16 میلیون بشکه نفت مصرف می‌کنند و تولیدشان در مقابل این میزان مصرف کم است، گفت: در آینده روزانه 25 میلیون بشکه نفت در آمریکا مورد نیاز خواهد بود که میزان تولید آنها تنها 1.5 میلیون بشکه در روز خواهد بود. لذا آنها تلاش می کنند که موقعیت‌شان در خاورمیانه به عنوان قلب دنیا از دست نرود.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: تبدیل شدن انقلاب اسلامی به الگویی برای منطقه و جهان یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی آمریکا به عنوان یکی از ابرقدرت‌های جهان است لذا آنان از هیچ تلاشی برای جلوگیری از این روند مضایقه نخواهند کرد.

وی اظهار کرد: در جهان آینده شاهد اسلامی موفق و مسلط خواهیم بود و آمریکایی‌ها را تنها در اندازه تسلط بر منطقه خودشان مشاهده خواهیم کرد. آمریکا باید سفره استراتژیک خود را جمع کند چون ملت ها بیدار شده‌‌اند.