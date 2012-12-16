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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

خانه سرود های انقلاب در کرمانشاه افتتاح شد

خانه سرود های انقلاب در کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مسول موسسه فرهنگی هنری ساقه سبز از افتتاح خانه سرودها ی انقلاب در کرمانشاه خبر داد.

امیر کرم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی مذاکراتی که با موسسه فرهنگی هنری موج درتهران زیرنظر قرارگاه خاتم الاوصیاء انجام گرفت قرارشدخانه سرودهای انقلاب درکرمانشاه باهدف ترویج فرهنگ سروده های انقلاب واستعداد یابی وشناسایی افراد درجامعه صورت می گیرد .

وی افزود: این موسسه با هدف ترویج سروده های انقلابی جهت استعداد یابی و شناسایی گروه های سرود انقلابی  در بین نوجوانان و جوانان است.

وی ادامه داد: این گروه ه با اجرای اثر مورد بررسی و ارزشیابی قرار می گیرد  و از این آثار در شبکه های صدا و سیما و دیگر امکان  مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

کرم استان کرمانشاه راهفتمین استان درکشور درراستای ایجاد خانه سروده های انقلابی ذکر کرد وگفت: موسسه فرهنگی هنری ساقه سبز هفتمین نمایندگی درکشوربعد ازاستان های مشهد، گلستان، کهکیلویه وبویراحمد، یزد، اصفهان وارومیه است که مبادرت به تاسیس خانه سرود ها ی انقلاب درکرمانشاه شد.

کرم در باره تاثیر گذاری این سروده ها در زمان دفاع مقدس اشاره کرد  که در آن زمان این سروده ها موجب تشویق و ترغیب جوانان مشتاق به جبهه های نبرد دردفاع ازمرزهای مملکت اعتقادات آنها را برمی انگیخت.

وی گفت: این سروده ها درآن زمان در دفاع از جنگ سخت تاثیر بسزایی داشت و امروز این سروده ها در نبرد با جنگ نرم  استفاده شود.

وی در پایان  از گروه های سروده های انقلابی دعوت به همکاری کرد.
 

کد مطلب 1767687

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