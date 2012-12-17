محمد سلوکی بار دیگر مجری "خوشا شیراز" شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "خوشا شیراز" که یکی از برنامههای پرطرفدار شبکه استانی فارس است به تهیهکنندگی هادی قندی ساخته و پخش میشود و اجرای آن پیش از این برعهده محمد سلوکی بود ولی وی در یک سال گذشته این مسئولیت را به سیدعلی ضیاء واگذار کرده بود.
اما تصمیمات جدید درباره برنامه "خوشا شیراز" این بوده است که سلوکی بار دیگر به این برنامه برگردد و شیرازیها برنامه مورد علاقهشان را با مجریگری وی دنبال کنند.
این برنامه که یکی از پربینندهترین آثار شبکه استانی فارس است ضمن دنبال کردن مباحث مختلف فرهنگی و اجتماعی در برنامههای مختلف میزبان چهرههای مطرح سینما و تلویزیون نیز بوده است و بخشی از محبوبیت خود را مدیون حضور این چهرههاست.
این برنامه زنده صبحهای جمعه روی آنتن میرود.
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