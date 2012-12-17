به گزارش خبرنگار مهر، این مستند در مدت زمان 45 دقیقه توسط شهرام میراب اقدم کارگردانی شده است.
تدوین این مستند به تازگی به پایان رسیده و با ضبط صدای مرتضی احمدی در استودیو، "تاریخچه گرمابههای تهران" وارد مرحله صداگذاری شده است.
این مستند 90 درصد گرمابههای تهران را در دل خود ثبت کرده و به گفته کارگردان، تاریخ بیشتر گرمابههای قدیمی که امروزه وجود ندارند نیز بعد از تحقیق و پژوهش تیم محقق، یا به صورت عکس و یا فیلم از آرشیو جمعآوری و به این مستند اضافه شده است.
شهرام میراب اقدم بیش از این مستند "روزی روزگاری سینما" درباره تاریخچه صد سال سالنداری سینما در تهران را کارگردانی کرده که متقاضی حضور در جشنواره فجر است.
مستند "گرمابههای تهران" توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه و تولید میشود. عوامل اصلی این مستند عبارتند از کارگردان و تدوین: شهرام میراب اقدم، مدیر تولید و هماهنگی: محمد عبدیزاده، راوی متن: مرتضی احمدی، تصویربردار: فرداد فرپاک، مجری طرح: شرکت سینما سیاه و سفید.
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