هیچ شکی در مورد مالکیت ژاپن در جزایر مورد مناقشه با چین نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "شینزو آبه" که به احتمال زیاد نخست وزیر آینده ژاپن خواهد بود، افزود: هدف ما پایان دادن به تنش میان دو کشور است و علاقمند نیستیم روابط میان ژاپن و چین وخیم تر شود.

آبه در دوران مبارزات انتخاباتی خود نیز مواضع تندی را در خصوص مناقشه میان ژاپن و چین اتخاذ کرده بود.

دو حزب لیبرال دموکرات و همپیمان سیاسی ان یعنی حزب نیوکمیتو توانستند اکثریت آرای انتخابات پارلمانی ژاپن را از آن خود کنند و با تصاحب 260 کرسی لازم از 480 کرسی پارلمان برای تشکیل دولت، پیروز انتخابات شدند.

حزب لیبرال دموکرات از سال 1955 تا 2009 به جز وقفه ای 11 ماهه قدرت سیاسی را در ژاپن در اختیار داشته است.