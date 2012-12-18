اصول قرآنی باعث تعالی روابط حاکم بر جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد شرف‌خانی گفت: در سال 89 حدود 52 هزار نفر در کشور در مسابقات قرآنی شرکت کردند در حالی که این آمار در سال جاری به 80 هزار نفر رسیده است که رقم خوب و رو به رشدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: با این حرکت در سال 89 و سیاست‌گذاری‌هایی که در این خصوص انجام گرفت سهمیه هر استان نسبت به ظرفیت جمعیتی استان‌ها مشخص شده است که جای تقدیر دارد.

وی تصریح کرد: بیش از 450 هزار نفر در سال گذشته در مسابقات قرآنی شرکت کردند و این رقم در سال 89 در استان کرمانشاه سه هزار نفر و سال 90 حدود 40 هزار نفر و 91 حدود 80 هزار نفر رسیده است و این تلاش در سازمان اوقاف با همکاری نهادهای فرهنگی انجام شده که نشان از وحدت و همگرایی است که موج فراگیری را در کشور آغاز کرده است.

شرف‌خوانی افزود: هنر زیبای تلاوت و بخش حفظ و مفاهیم یکی از ابزارهای مهم برای انس گرفتن جوانان به قرآن و توجه به مفاهیم و مباحث ترتیل قرآنی است که باید از متن قرآن در این مهم استفاده شود.

وی ادامه داد: تدبیر در قرآن با روخوانی قرآن میسر نیست و باید در آیات قرآن تدبر صورت گیرد که مقام معظم رهبری در این باره می‌فرماید: تلاوت قرآنی مطلوب است که با تدبر خوانده شود و کلمات الهی فهمیده شود و اگر انسان لغت عربی را بلد نباشد چند بار خوانده شود تا مفهوم آن در ذهن جای گیرد و مضمون آن آیه در ذهن پیدا شود.

حجت‌الاسلام شرف خوانی گفت: هر چه انسان بیشتر با قرآن انس پیدا کند بیشتر می‌فهمد و در زندگی قرآن باید با تدبر وجود داشته باشد و در روایت نیز آمده است که قرآن بدون تدبر معنا ندارد.

وی افزود: باید روابط‌ اجتماعی، خانوادگی و سیاسی روابط قرآنی باشد.

وی افزود: قیام حضرت اباعبدالله تنها به بخاطر امر به معروف نبوده و هدف اصلی وی اصلاح جامعه بوده است

وی ادامه داد: در صحنه کربلا بسیاری از کسانی که در برابر امام حسین (ع) ایستادند از حافظان، قاریان و کسانی بودند که لغات قرآن را به نحو احسنت حفظ بودند اما به علت عدم تدبر در آیات و فهم صحیح آن در برابر قرآن ناطق ایستادند.

معاون فرهنگی، اجتماعی اوقاف و امور خیریه کشور در پایان درخصوص حضور زنان در جامعه اسلامی اشاره کرد و افزود: در پیشبرد برنامه‌های قرآنی زنان تاثیر بسزایی دارند و از جمله می‌توان به حضور زنان در صحنه کربلا اشاره کرد که بسیار تاثیرگذار بودند و کسانی چون همسران حبیب‌ ابن مظاهر و زهیر بن قین در صحنه کربلا باعث شدند این‌ها به امام حسین (ع) بپیوندند.