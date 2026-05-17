به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری در صفحه ایتای خود مطلب مهمی را در خصوصتوسل به قرآن کریم در صحنه های سخت امروز نشر داد که در ادامه مشروح آن را مطالعه می کنید:

اگر ما در روز، با این صحنه‌های سخت مبارزه مواجه می‌شویم، اما تصویر این صحنه‌ها را در شب، از قرآن نگیریم و اگر الهیات قرآن و معارف قرآن را ـ که این صحنه‌ها را برای ما تبیین می‌کند و روشن می‌سازد که حقیقت این صحنه و حقیقت درگیری امروز چیست ـ از قرآن اخذ نکنیم، و با آن تصویر، صحنه را روایت نکنیم و نفهمیم، دچار فتنۀ دیگران خواهیم شد و دیگران برای ما صحنه را به گونه‌ای دیگر تصویر خواهند کرد.

شما اگر صحنۀ بَدر را از قرآن نگیرید، دیگران آن را به شکل دیگری برایتان ترسیم می‌کنند. مورخ نمی‌تواند بَدر را آن‌گونه که باید تعریف کند؛ مورخ نمی‌تواند اُحُد را آن‌گونه که حقیقتاً هست تبیین کند. این قرآن است که بدر را تعریف می‌کند، این قرآن است که اُحُد را روایت می‌کند. ما نیز صحنه‌های پیش رو را ـ که هر روز با آن‌ها مواجه هستیم، باید بتوانیم با قرآن روایت کنیم.

باید با قرآن فهم کنیم که اکنون در جهان چه اتفاقی در حال وقوع است. و این، نیازمند انس ما با قرآن به‌ویژه در این میدان‌ها و در این صحنه‌ها است.