به گزارش خبرگزاری مهر، منصوره کرمی در حاشیه برگزاری همایش هفته پژوهش در واحد شهرری دانشگاه آزاد اسلامی، به بیان یکی از تاکیدات این شهید هسته ای کشورمان پرداخت و گفت: شهید دکتر علیمحمدی برای تحقیقات و پژوهش بسیار اهمیت قائل بود و بر کاربردی کردن علم بسیار تاکید داشت.

وی ادامه داد: به اعتقاد دکتر علیمحمدی ما به اندازه کافی دکتر و مهندس در کشور داریم اما محقق واقعی کم داریم، ما احتیاج به محقق داریم او می گفت من دانشجویی را می‌پذیرم که محقق باشد.

به گفته همسر شهید، نظر شهید علیمحمدی این بود که پژوهش باید دغدغه همه مردم به ویژه جامعه علمی و دانشگاهی ما باشد و پژوهش و علم را باید کاربردی کنیم و به مرحله اجرا درآوریم.