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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

قربانیان حادثه ریزش معدن طبس فردا تشییع می شوند/ انتقال پیکرها به زادگاهشان

قربانیان حادثه ریزش معدن طبس فردا تشییع می شوند/ انتقال پیکرها به زادگاهشان

طبس - خبرگزاری مهر: قربانیان حادثه ریزش معدن زغال سنگ طبس فردا، پنج شنبه در این شهر تشییع می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر هشت نفر قربانی حادثه معدن زغال سنگ یال شمالی طبس ساعت 9 صبح فردا، از محل هیئت مذهبی ابوالفضلی طبس واقع در میدان قدس به سمت امامزاده حسین ‌بن موسی‌الکاظم(ع) این شهر برگزار می ‌شود.

پس از برگزاری مراسم ویژه تشییع، پیکر معدنچیان برای تدفین به زادگاهشان منتقل خواهد شد.

در حادثه انفجار معدن زغالسنگ یال شمالی پروده طبس، هر هشت معدنچی محبوس شده به نام‌های "علی مهدی ‌زاده" اهل شهر عشق ‌آباد طبس، "محمود عابد" و "اسماعیل عابد" اهل روستای الله ‌آباد طبس، "جواد باقرزاده" اهل روستای جمز طبس، "اسماعیل رحیمیان" اهل روستای خسروآباد طبس، "رمضان رضوانی" اهل شهر کاشمر، "ابوالفضل خوری" اهل شهر گنبدکاووس و "رسول غلامی" اهل کلات نادری مشهد، جان خود را از دست دادند.

استاندار یزد نیز در پی کشته شدن هشت نفر معدنچی در حادثه معدن طبس، فردا (پنج‌شنبه) را در این شهرستان عزای عمومی اعلام کرد.

کد مطلب 1770569

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