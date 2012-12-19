نخستین جاروب مکانیکی جاده ای کشور در گیلان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت شعبانپور ظهر امروز در آئین بهره برداری این دستگاه افزود: به مناسبت هفته حمل و نقل و روز راهدار این جاروب با هزینه ای افزون بر سه هزار و 600 میلیون ریال خریداری شده است.

وی اظهارداشت: این دستگاه به عنوان بزرگترین جاروب دارای مخزن آب و زباله بوده و مصالحی که در سطح آسفالت و جاده از قبیل علف هرز، سنگ ریزه و سایر موارد وجود دارد را مکش و سطح آسفالت را جاروب می کند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: از مشخصات این دستگاه دو طرفه برس و جاروب است که بطور همزمان قابلیت برس و مکش را دارد.

وی درادامه با اعلام اینکه این جاروب قابل نصب بر روی شاسی مناسب با ظرفیت مخزن زباله هفت متر مکعب است، یادآورشد: جاروب مکانیکی امروز در محور رشت - امام زاده هاشم (ع) شروع به فعالیت کرده است.