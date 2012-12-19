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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۹

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نخستین جاروب مکانیکی جاده ای کشور در گیلان آغاز به کار کرد

نخستین جاروب مکانیکی جاده ای کشور در گیلان آغاز به کار کرد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی گیلان از آغاز به کار نخستین جاروب مکانیکی جاده ای کشور در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت شعبانپور ظهر امروز در آئین بهره برداری این دستگاه افزود: به مناسبت هفته حمل و نقل و روز راهدار این جاروب با هزینه ای افزون بر سه هزار و 600 میلیون ریال خریداری شده است.

وی اظهارداشت: این دستگاه به عنوان بزرگترین جاروب دارای مخزن آب و زباله بوده و مصالحی که در سطح آسفالت و جاده از قبیل علف هرز، سنگ ریزه و سایر موارد وجود دارد را مکش و سطح آسفالت را جاروب می کند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: از مشخصات این دستگاه دو طرفه برس و جاروب است که بطور همزمان قابلیت برس و مکش را دارد.

وی درادامه با اعلام اینکه این جاروب قابل نصب بر روی شاسی مناسب با ظرفیت مخزن زباله هفت متر مکعب است، یادآورشد: جاروب مکانیکی امروز در محور رشت - امام زاده هاشم (ع) شروع به فعالیت کرده است.

کد مطلب 1770791

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