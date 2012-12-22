پرداخت بخشی از معوقات پیمانکار ورزشگاه نقش جهان/ افزایش سرعت ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته و به دلیل مشکلات مالی پیمانکار ورزشگاه نقش‌جهان، کار ساخت این پروژه به کندی پیش می‌رفت اما با پرداخت بخشی از طلب پیمانکار ورزشگاه، بار دیگر سرعت ساخت این ورزشگاه به میزان مطلوبی رسید.

مسئولان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور با حضور در این ورزشگاه و پس از مذاکره با پیمانکار، ‌مبلغی بالغ بر دو و نیم میلیارد تومان به حساب پیمانکار واریز کرده و با این کار بخش قابل توجهی از طلب پیمانکار را پرداخت کردند.

پیمانکار ورزشگاه نیز که طی روزهای گذشته به دلیل مشکلات مالی آنچنان نسبت به سرعت ساخت ورزشگاه حساسیت نشان نمی‌داد از امروز بار دیگر تعداد کارگران حاضر در ورزشگاه نقش‌جهان را افزایش داد.

پیش از این چمن ورزشگاه نقش‌جهان که در روزهای پایانی آبان امسال کشت شده بود، سبز شده و آماده بهره‌برداری شده بود.

گفتنی است، ورزشگاه نقش‌جهان از سوی دولت به عنوان یکی از پروژه‌های مهر ماندگار معرفی شده و مسئولان قول داده‌اند که این ورزشگاه تا پایان دولت دهم به بهره‌برداری برسد.