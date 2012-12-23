کامور بخشایش زندگینامه سیداحمد خمینی را نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کامور بخشایش با اشاره به این اثر اظهار کرد: این کتاب در واقع یک زندگینامه مستند علمی و کاملا با استنادات تاریخی متقن است.
کامور بخشایش درباره منابع مورد استفاده برای نوشتن این کتاب گفت: بیشتر این منابع توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر شده است که از آنها استفاده کردم.
این نویسنده در ادامه گفت: کتاب بعدی که در حال تدوین آن هستم مربوط به خاطرات علی اصغر رباط جزی از فعالان انقلاب و جنگ تحمیلی است.
کامور بخشایش ادامه داد: ایشان از همان دوره انقلاب، فعالیت مبارزاتی داشته و حتی در همان دوره هم تیر خورده و مجروح شده است. بعد از انقلاب به عنوان معلم عقیدتی سپاه وارد جبهه میشود و در نهایت اسیر میشود و مدت 10 سال در اسارت به سر میبرد.
نویسنده «جای امن گلولهها» اظهار کرد: آقای رباط جزی شخصیت فرهنگی بوده و چه در جبههها و چه در ایام اسارت فعالیت فرهنگی داشته که از این لحاظ خاطراتش جذابیت دارد.
وی عنوان این اثر را «بوی غربت بوی خاک» عنوان کرد و افزود: لحن این خاطرات متفاوتتر از کتاب «جای امن گلولهها»ست و سعی کردهام جنبه داستانی و روایی بیشتری به این کتاب بدهم.
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