  1. فرهنگ و ادب
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

کامور بخشایش زندگینامه سیداحمد خمینی را نوشت

کامور بخشایش زندگینامه سیداحمد خمینی را نوشت

جواد کامور بخشایش از تکمیل نگارش زندگینامه سیداحمد خمینی در قالب مجموعه «شخصیت‌های ماندگار» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کامور بخشایش با اشاره به این اثر اظهار کرد: این کتاب در واقع یک زندگینامه مستند علمی و کاملا با استنادات تاریخی متقن است.

کامور بخشایش درباره منابع مورد استفاده برای نوشتن این کتاب گفت: بیشتر این منابع توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر شده است که از آنها استفاده کردم.

این نویسنده در ادامه گفت: کتاب بعدی که در حال تدوین آن هستم مربوط به خاطرات علی اصغر رباط جزی از فعالان انقلاب و جنگ تحمیلی است.

کامور بخشایش ادامه داد: ایشان از همان دوره انقلاب، فعالیت مبارزاتی داشته و حتی در همان دوره هم تیر خورده و مجروح شده است. بعد از انقلاب به عنوان معلم عقیدتی سپاه وارد جبهه می‌شود و در نهایت اسیر می‌شود و مدت 10 سال در اسارت به سر می‌برد.

نویسنده «جای امن گلوله‌ها» اظهار کرد: آقای رباط جزی شخصیت فرهنگی بوده‌ و چه در جبهه‌ها و چه در ایام اسارت فعالیت فرهنگی داشته‌ که از این لحاظ خاطراتش جذابیت دارد.

وی عنوان این اثر را «بوی غربت بوی خاک» عنوان کرد و افزود: لحن این خاطرات متفاوت‌تر از کتاب «جای امن گلوله‌ها»ست و سعی کرده‌ام جنبه داستانی و روایی بیشتری به این کتاب بدهم.

کد مطلب 1773250

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