کامور بخشایش زندگینامه سیداحمد خمینی را نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کامور بخشایش با اشاره به این اثر اظهار کرد: این کتاب در واقع یک زندگینامه مستند علمی و کاملا با استنادات تاریخی متقن است.

کامور بخشایش درباره منابع مورد استفاده برای نوشتن این کتاب گفت: بیشتر این منابع توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر شده است که از آنها استفاده کردم.

این نویسنده در ادامه گفت: کتاب بعدی که در حال تدوین آن هستم مربوط به خاطرات علی اصغر رباط جزی از فعالان انقلاب و جنگ تحمیلی است.

کامور بخشایش ادامه داد: ایشان از همان دوره انقلاب، فعالیت مبارزاتی داشته و حتی در همان دوره هم تیر خورده و مجروح شده است. بعد از انقلاب به عنوان معلم عقیدتی سپاه وارد جبهه می‌شود و در نهایت اسیر می‌شود و مدت 10 سال در اسارت به سر می‌برد.

نویسنده «جای امن گلوله‌ها» اظهار کرد: آقای رباط جزی شخصیت فرهنگی بوده‌ و چه در جبهه‌ها و چه در ایام اسارت فعالیت فرهنگی داشته‌ که از این لحاظ خاطراتش جذابیت دارد.

وی عنوان این اثر را «بوی غربت بوی خاک» عنوان کرد و افزود: لحن این خاطرات متفاوت‌تر از کتاب «جای امن گلوله‌ها»ست و سعی کرده‌ام جنبه داستانی و روایی بیشتری به این کتاب بدهم.