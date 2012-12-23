گسترش حمل و نقل عمومی پایه و اساس عدالت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان با انتقاد از عدم پرداخت اعتبارات مصوب مجلس به مدیریت شهری تهران گفت: هر گاه مجلس با این نوع عملکرد دولت مخالفت می کند با مشکلاتی مواجه می شود که در نهایت نمی تواند به نتیجه برسد، البته این مهم مانع از تلاش نمایندگان جهت احقاق حقوق مردم نمی شود و تمام تلاش خود را به عمل می آوریم تا دولت قوانین را اجرا کند.

وی با تاکید بر این که نمایندگان مجلس در مقابل عدم اجرای قانون سکوت نمی کنند چرا که در نهایت مردم متضرر اصلی خواهند بود، اظهار کرد: برخی مسولان در حالی تشدید آلودگی هوا را یک پدیده طبیعی عنوان می کنند که این موضوع زاییده رفتار غلط با طبیعت است زیرا محیط زیست به خودی خود آلوده نیست و تخریب آن ناشی از رفتار نادرست بشر و قصور بعضی مسئولان است.

پزشکیان با اشاره به این که گسترش حمل و نقل عمومی با توجه به آلودگی هوا نه تنها در حفظ محیط زیست از اهمیت به سزایی برخوردار است بلکه پایه و اساس عدالت است، تصریح کرد: سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی به نفع مردم است و تمام مردم از آن بهره مند خواهند شد و در جهت اجرای عدالت باید امکان استفاده از حمل و نقل عمومی برای همه اقشار جامعه فراهم شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان با بیان این که در صورت اجرای عدالت تهران تا این اندازه مشکل نداشت، خاطرنشان کرد: مشکلات تهران زاییده بی عدالتی است و به منظور دست یآبی به عدالت باید به منظور حفظ محیط زیست تا بین منابع طبیعی و مصارف افراد، تناسب و متعادل برقرار شود چرا که در غیر این صورت به جای توسعه، تخریب حاصل خواهد شد.