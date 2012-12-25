اعتماد به جوانان ضرر ندارد/ انتقال تجربیات جنگ در "آخرین روزهای زمستان"

به گزارش خبرنگار مهر مراسم تقدیر امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری از عوامل درام مستند "آخرین روزهای زمستان" تولید گروه حماسه و دفاع شبکه یک سیما عصر امروز سه شنبه 5 دی برگزار شد.

خوراکیان در این نشست با بیان اینکه همیشه این سئوال را در ذهن داشته که چرا آثار دفاع مقدسی به دل نمی‌نشیند، اظهار کرد: اکثرا این آثار حس و حالی که باید، بر مخاطب نمی گذارند به همین دلیل مخاطب موفق به برقراری ارتباط با این آثار نمی‌شد اما "آخرین روزهای زمستان" اثر متفاوتی در این حوزه بود و دغدغه‌های جنگ در آن وجود داشت.

وی ادامه داد: همواره به این فکر می‌کردم که بعد از گذشت سالها از جنگ چطور می‌توانیم مسائل آن را به مخاطبان منتقل کنیم اما خوشبختانه این مستند وظیفه خود را انجام داده است و جزو معدود آثاری است که حس و حال زمان جنگ را به من منتقل کرد.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران یادآور شد: چیدمان و ترکیب تصاویر این مستند به نحوی است که واقعی به نظر می‌آید و من حس می‌کنم این کار مدل تازه‌ای را معرفی کرده است که با وام گرفتن از مستندهای واقعی دست به بازسازی واقعیت‌ها می‌زند.

خوراکیان با انتقاد از فیلم‌های دفاع مقدس که حتی نمی‌توان یک سوم از آنها را دید، تصریح کرد: خوشبختانه تجربه "آخرین روزهای زمستان" موفق از آب در آمده است خود ما نیز هیچ وقت از کار کردن با دوستان جوان ضرر نکرده‌ایم. اکنون نیز برخی اهداف مشخص شده که با هدفمند کردن آنها و انجام مطالعات جدی به 18 موضوع رسیده‌ایم و مایل به همکاری با این گروه جوان هستیم.

وی تاکید کرد: این تبیین اهداف باعث جهت گیری صحیح در حوزه اخلاق و فرهنگ شهری می‌شود و ما می‌توانیم سبک زندگی و مدیریت شهر تهران را در حوزه‌های دینی ، انقلابی، شهری و معنوی در آثار متبلور کنیم.

در این نشست همچنین عوامل درام مستند "آخرین روزهای زمستان" نیز حضور داشتند و به بیان برخی از خاطرات خود از حضور در این پروژه پرداختند.

مهدی زمین پرداز بازیگر نقش شهید باقری در این زمینه از خاطرات پیدا کردن موش و مار در لوکیشن تعریف کرد و مهدویان نویسنده و کارگردان اثر نیز در ادامه گفت: من گاهی نمی‌توانستم به زمین پرداز نزدیک شوم. او آنقدر خوب کار می‌کرد و برای خودش خلوت داشت که از تذکر دادن به او برحذر بود می خواستم خلوتش به هم نخورد.

وی با اشاره به خاطره‌ای که زمین پرداز از فریاد زدن‌های او تعریف کرده بود افزود: در این پروژه برای اولین بار سطحی از صدایم را کشف کردم و فهمیدم آخرین درجه آن چقدر است! وقتی فکر می‌کردم اکنون آنقدر صدایم بالا رفته که نعره می‌زنم اما تنها یک داد از گلویم بیرون می‌آمد.

حبیب الله والی نژاد تهیه کننده و مدیر گروه حماسه و دفاع شبکه یک، امیر بنان مجری طرح، هادی بهروز فیلمبردار، حبیب خزائی‌فر آهنگساز، ابراهیم امینی بازیگر نقش محسن رضایی و مسئول انتخاب بازیگران، گلسرخ تبار محقق، محمدرضا شجاعی طراح صحنه و لباس، و مجید رجبی معمار از اعضای هیئت مدیره موسسه فردایی دیگر که در تهیه و تولید این مستند نقش داشتند پس از این توسط خوراکیان مورد تقدیر قرار گرفتند.