به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دهقانی عصر چهارشنبه در نشست بررسی برنامه‌های نهم دی‌ماه منطقه آب‌پخش اظهار داشت: حماسه نهم دی حصار پولادینی است که انقلاب و نظام اسلامی را در سایه ولایت مطلقه فقیه بیمه کرد و ارزش های ناب دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را متجلی ساخت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آب‌پخش تصریح کرد: نهم دی پاسخی به هتاکان نا آگاه بود که کور کورانه در پی تبلیغات پوچ دشمنان و معاندان نظام جمهوری اسلامی وارد میدان شدند و حرکت خودجوش و حماسی مردم در نهم دی سال گذشته، واکنش مردم مسلمان و انقلابی ایران به حرمت شکنی ها در روز عاشورا بود.

وی با اشاره به فتنه 88 افزود: هزاران تاسف و نفرت برعده ای ساده اندیش که خیال واهی کردند ازاینکه ملت از نظام و رهبرش دلسرد است در حالی که خروش یکپارچه ملت ایران نشان داد حتی در شرایط سخت و تحریم هم حاضر نیستند برای لحظه‌ای خود را از حصار رهبری و نظام جدا کنند.

دهقانی از برگزاری همایش بزرگ ولایت‌مداران بصیر در آب‌پخش با محوریت نهم دی‌ماه خبر داد و اضافه کرد: این نمایشگاه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه مقاومت شهید دستغیب آب‌پخش، کانون مسجدصاحب‌الزمان برگزار می‌شود.

وی به بخشی از برنامه‌های این همایش اشاره کرد و افزود: سخنران این همایش معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر خواهد بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آب‌پخش همچنین به ملاقات خانواده شهید روا از آب‌پخش با رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: تنها دو خانواده شهدای شهرستان دشتستان در این ملاقات حضور دارند.

مردم در نهم دی برای دفاع از ساختار حکومت اسلامی به میدان آمدند

بخشدار آب‌پخش نیز در این نشست اظهار داشت: با هوشیاری و تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بصیرت، آگاهی و حضور بی نظیر و چشمگیر ملت در قالب بصیرت ملی، حماسه ای را خلق کردند که دشمنان ایران اسلامی را برای همیشه تاریخ به فکر و تامل فرو برد.

احمد خرم‌روز اضافه کرد: مقابله با جمهوری اسلامی ایران، مقابله با بیش از 70 میلیون ایرانی است که همواره به آرمان‌های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری و شهدا پایبند بوده و هستند.

وی خاطرنشان ساخت: مردم ایران هرگز اجازه نمی‌دهند که به این انقلاب و نظام اسلامی را که با خون هزاران شهید به دست آمده است کوچکترین خدشه ای به آن وارد شود.

بخشدار آب‌پخش با بیان اینکه مردم در حماسه نهم دی سال 88 برای دفاع از ساختار حکومت اسلامی به میدان آمدند و نقشه های دشمنان را نقش بر آب کردند، از این روز به عنوان تولد جدید انقلاب و بیمه شدن آن در مقابل طوفان‌های توطئه مستکبران، منحرفان و قتنه گران نام برد و آن را نقطه عطفی بر همه جریانات روی داده دانست.

وی با تاکید بر لزوم گرامیداشت هرچه بیشتر و بهتر آئین حماسه سازی مردم در روز نهم دی تصریح کرد: تبلیغات مناسب، هدایتگری و روشنگری مهمترین عامل در تقویت فرهنگی جامعه است اقدامی که موجب اتحاد ملت در مقابل جریان نفاق و فتنه شد.

خرم‌روز تصریح کرد: امیدواریم با طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در این ایام، ضمن بزرگداشت این روز مهم و تاریخی بتوانیم نقشی در بصیرت افزایی مردم عزیز و پیشرفت ایران اسلامی داشته باشیم.