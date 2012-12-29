حجت الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر ولایت فقیه را یک امر مسلم و اصلی در حکومت اسلامی دانست و افزود: استکبار جهانی با توسل به امپراطوری رسانه‌ ای خود درصدد تضعیف این اصل الهی است.

وی همچنین بر لزوم تقویت باورهای دینی و بصیرت مردم در زمینه تفکر ولایی و بینش سیاسی تاکید کرد و اظهارداشت: دشمنان نظام اسلامی همواره به دنبال فاصله انداختن بین ولایت فقیه و مردم هستند.

مدیرکل اوقاف گیلان با اشار به اینکه ولایت فقیه همواره محور وحدت مردم ایران بوده است، گفت: تمامی موفقیت ‌های نظام اسلامی مرهون خدمات و زحمات ولایت فقیه است و این مسئله بر هیچ کسی پوشیده نیست و دوست و دشمن به این مسئله اذعان دارند.

وی بیان داشت: با پیروی از قرآن و اطاعت از ولایت فقیه باید در مسیر پیشرفت و رشد کشور حرکت کرد تا دشمنان ناامید و مایوس شوند.

عادلی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب امروز پرچمدار خط امام خمینی(ره) است، حرکت در این راه و تلاش برای گسترش فرهنگ غنی اسلام و شناخت شاخص های انقلاب مهمترین نقش را در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی دارند.