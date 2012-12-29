به گزارش خبرگزاری مهر، نشست داوری مسابقه‌ طراحی آرامگاه شمس تبریزی در محل تالار شمس موسسه فرهنگی اکو برگزار و سه طرح برنده انتخاب شدند.

داوری آثار رسیده به مسابقه‌ بزرگ طراحی معماری آرامگاه شمس در مرحله‌ نخست آبان‌ماه ۱۳۹۱در تهران برگزار شده بود و به شش طرح نهایی فرصت یک ماهه داده شد تا طرح‌ها را اصلاح و کامل کنند.

در مرحله نهایی داوری درباره طرح‌های رسیده برای ساخت این بنا که هفتم دی ماه برگزار شد، ایرج اعتصام، حسن بلخاری، محمد بهشتی، داراب دیبا و عباس کیارستمی داوری مسابقه‌ طراحی آرامگاه حضرت شمس را که در خوی ساخته می‌شود به عهده داشتند.

در نشست‌ نهایی هیات داوران از مجموع این آثار منتخب، شش طرح به‌عنوان برترین‌ها انتخاب شد. اما هیچ کدام حایز شرایط مورد نظر هیات داوران نبوده و بنا به نظر جمعی هیات داوران به شش طرح برگزیده یک ماه فرصت داده شد تا با تکمیل، اصلاح و در نظر گرفتن پیشنهادهای هیات داوران، طرح‌ها بار دیگر اجرا شوند تا مورد بازبینی قرار گیرند تا از میان آنها سه طرح برتر به عنوان برگزیده اول تا سوم معرفی شود.

مراسم معرفی برگزیدگان اول تا سوم مسابقه، همزمان با گشایش نمایشگاهی از ماکت‌ها و طرح‌های منتخب ارائه شده به مسابقه، بهمن ماه ۱۳۹۱خواهد بود.

بنیاد شمس تبریزی و مولانا، بنیاد میرمیران، موسسه فرهنگی اکو، استانداری آذربایجان غربی، میراث فرهنگی آذربایجان غربی، شورای شهر و شهرداری خوی، مجمع خویی‌های مقیم مرکز، بنیاد شمس و مولانا، بنیاد میرمیران و موسسه فرهنگی اکو حامیان برگزاری این مسابقه هستند.