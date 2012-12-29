حماسه 9 دی حاصل ایمان ملت ایران به ‏آرمان های انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی آسودی صبح شنبه در سالروز گرامیداشت حماسه 9 دی در سنندج اظهار داشت: ایمان، بصیرت ملت ایران و دلبستگی به ارزش ها و باورهای دینی از عوامل موثر در شکل گیری حماسه ولایی نهم دی ماه است.

وی افزود: حرکت تاریخی و کم نظیر ملت ایران بیانگر پشتوانه مستحکم نظام مقدس ‏جمهوری اسلامی و پاسخی کوبنده به توطئه چینی مخالفان داخلی و خارجی انقلاب ایران اسلامی بود.

‏معاون فرهنگی و تبیلغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: مردم در همه عرصه ها در این سه دهه نقش آفرین بوده اند و در هر شرایطی همانند 9 دی که نیاز به حضور بود با بصیرت و اقدام خود گره های بزرگ را باز کرده اند و با پشتیبانی از ولایت فقیه همواره از انقلاب و نظام دفاع کرده اند.

آسودی با بیان این که اقشار مختلف مردم ایران با حضور اعجاب انگیز خود در نهم دی سال 88 و در دفاع از حریم ولایت و ‏ارزش های اسلامی حیرت جهانیان را برانگیختند، یادآور شد: رهبری الهی و هوشمندانه مقام معظم رهبری، ایمان و باورهای اعتقادی مردم و بصیرت ملت انقلابی ایران اسلامی از اصلی ترین عوامل شکل گیری حماسه بی نظیر مردم در یوم الله نهم دی سال 88 است.

وی بیان کرد: ملت فهیم و آگاه ایران اسلامی در حماسه نهم دی به همه دشمنان اسلام اعلام کردند که با پیروی خود از رهنمودهای عالمانه رهبر انقلاب اسلامی نقشه های شوم آنان را نقش بر آب می کنند.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی افزود: به تعبیری می توان گفت که در حماسه 9 دی قدرت مردمی نظام به عنوان منبع قدرت نرم ظهور و بروز یافت و در واقع این حماسه نه گفتن به استکبار جهانی با اتکا به قدرت ایمان مردمی مبتنی بر خط مشی انقلاب اسلامی بود.

آسودی با بیان اینکه انگیزه حضور در 9 دی مبتنی بر آنچه در فتنه 88 انجام شده بود ، گفت: جریان فتنه جامعه آرام کشور را به هم ریخت و با ایجاد اختلاف به نظام اسلامی توهین کرد و تاجایی پیش رفت که ساختار شکنی به اوج خود رسید و به مقدسات و اعتقادات دینی مردم مسلمان اهانت شد.

وی اظهار داشت: هوشیاری، بصیرت، دشمن شناسی، بلوغ سیاسی، آگاهی از فتنه ها، پرهیز از تنش داخلی و حفظ وحدت و انسجام و همچنین بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی منطقه نیز از دستاوردهای مهم حماسه 9 دی ماه سال 88 است و خدمت صادقانه مسئولان نظام به مردم می تواند پاسخی به حضور مردم در روز 9 دی باشد.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ادامه داد: باید ابتدا بر این مهم واقف باشیم که حماسه 9 دی مختص یک گروه و یا قشر خاصی نمی شود بلکه همه اقشار ملت ایران در قومیت ها و مذاهب مختلف در خلق این حماسه نقش مهم و اساسی داشتند.

آسودی یادآور شد: در این حماسه مردم با احساس تکلیف در برابر ارزش های دینی و رهبری به صورت خود جوش وارد صحنه شدند و توانستند بر مشکلات و موانع که دشمن برای مردم ایجاد کرده بود با اراده و توانایی خودشان چیره شوند.

وی با اشاره به اینکه این روز یکی از قله های فراموش نشدنی و حرکتی برخاسته از بصیرت، ایمان و موقعیت شناسی ناب ملت ایران بود، بیان کرد: حرکت مردم در نهم دی متاثر از خاطره بی یاور ماندن امام حسین (ع) در روز عاشورا بود.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را فتنه ای بی نظیر در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: در فتنه سال 88 همه دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی نظام در یک جبهه واحد قرار گرفته بودند و نقطه قوت و نکته تاسف برانگیز ماجرا اینجا بود که پرچم مخالفت ها در دست کسانی بود که جامعه، آنها را به عنوان یاران امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی به خاطر سپرده بود.

آسودی با اشاره به اینکه سردمداران نظام سلطه از سال ها قبل تصمیم گرفته بودند که مقام معظم رهبری را از عرصه معادلات منطقه و جهان حذف کنند، اظهار داشت: با خواست خدا وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که با هدف تحقق نهایی این هدف طراحی شده بود، به سکویی تبدیل شد تا همگان به خوبی بفهمند که در ایران قدرت واقعی در اختیار چه کسی است و سیاست بایکوت رهبر معظم انقلاب به بایگانی تاریخ سپرده شد.

وی با بیان اینکه فتنه گران داخلی در فتنه سال 88 موضوع تقلب انتخاباتی را دستاویز قرار دادند تا به وسلیه آن با توطئه افکنی های استکبار جهانی میان اراده مردمی و نظام فاصله و تفرقه ایجاد کنند، افزود: حرکت مردمی و ولایی مردم به تمام ملت ها ثابت کرد که ملت ایران همواره در راه صیانت از آرمان های انقلاب و پاسداری از خون شهدا ایستاده اند و این مهم سبب تثبیت جایگاه انقلاب اسلامی ایران در عرصه بین المللی شده است.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی بیان کرد: وظیفه ما در صیانت از دستاوردهای این حماسه عظیم، تبیین و تشریح زوایایی مختلف آن برای نسل امروز و انتقال آن به نسل های بعدی به عنوان یکی از میراث های ماندگار تاریخ حرکت های انقلابی ایران اسلامی است.

مراسم سالروز بزرگداشت حماسه تاریخی نهم دی ماه سال 88 با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان، مسئولان و مدیران اجرایی استان و اقشار مختلف مردم در سالن دو هزار نفری آزادی سنندج برگزار شد.