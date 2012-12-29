به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی از قرآن دست نویس چهار صد ساله اهدایی در موزه فرهنگ و هنر شهرستان شهریار رونمایی شد.

در این مراسم فدایی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران، ائمه جمعه، فرماندار، رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهریار و جمعی دیگر از مسئولان حضور داشتند.

اطلاع رسانی مهر منجر به ترغیب اهداکنندگان آثار تاریخی شد

چندی پیش نیز سه تابلوی نقاشی تاریخی با محتوای حماسه عاشورا، قیام مختار و خونخواهی امام حسین (ع)، از سوی فردی خیر به این موزه اهدا شد که خبررسانی خبرگزاری مهر از این اقدام فرهنگی، منجر به گسترش این حرکت پسندیده فرهنگی شد بطوری که فردی با اطلاع از این اخبار، قرآن موروثی و خانوادگی خود را به این موزه اهدا کرد.

بازدید مسئولان سه قوه کشور از موزه فرهنگ و هنر شهریار

اطلاع رسانی درباره جذب سه اثر گرانبهای تاریخی از آثار استاد خلیلی که متعلق به ۱۵۰ سال پیش بوده و از دوره قاجاریه به جای مانده است، منجر به اشتیاق مسئولان برای بازدید از این موزه شد، به نحوی که تاکنون با گذشت کمتر از یک ماه از جذب این آثار در موزه شهریار، بسیاری از مسئولان برای بازدید این آثار به شهریار آمده اند.

مقامات استانی و کشوری از سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه از جمله حجت الاسلام محمدمهدی انصاری معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، آیت الله سیدجعفر شبیری زنجانی رئیس شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، رئیس سابق موزه ملی ایران و... از جمله مسئولانی بودند که از موزه شهریار بازدید بعمل آورند.

در این زمینه رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرآنی با قدمت بیش از 400 سال توسط فردی خیر و فرهنگی بنام محمدرضا ایرانی ساکن شهر تهران، به موزه فرهنگ و هنر شهریار اهدا شد که بنابر گفته های این فرد، وی با اطلاع از آثار تاریخی نفیس اهدا شده به موزه شهریار، تصمیم به اهدای قرآن موروثی و خانوادگی خود به موزه شهریار گرفت.

فردی ساکن شهر تهران، موروث خانوادگی خود را به موزه شهریار سپرد



فرشید ستایش راد عنوان کرد: با توجه به اینکه این فرد ساکن شهر تهران است، اما با اطلاع از ظرفیت مناسب شهریار در جذب و نگهداری آثار تاریخی، برای اهدای این اثر فاخر به موزه فرهنگ و هنر شهریار ترغیب شد، همچنین لازم بذکر است که این خیر در قبال اهدای این اثر نفیس، هیچگونه مبلغی دریافت نکرده است.

این مسئول ادامه داد: قران مذکور دارای 463 صفحه از جنس پاپیروس و جلدی از جنس چرم است و برای کتابت این قرآن نفیس، خط نستعلیق مورد استفاده قرار گرفته است.

آمادگی موزه شهریار برای جذب آثار تاریخی



وی گفت: ادعای خیر مبنی بر قدمت 400 ساله این اثر تاریخی از سوی کارشناسان اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تایید شده است اما برای تعیین مشخصات کامل این متاب اعم از قدمت، کاتب و ... نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتر است.

ستایش راد ضمن تقدیر از این اقدام فرهنگی، اعلام کرد: اداره میراث فرهنگی شهرستان شهریار آمادگی کامل در زمینه جذب آثار تاریخی اهدایی دیگر را نیز دارد و شهروندانی که چنین آثاری را در منازل خود نگهداری می کنند می توانند برای نگهداری بهتر و کیفیتر، آثار خود را بصورت دایمی و یا امانی و موقت به موزه فرهنگ و هنر شهریار اهدا کنند.