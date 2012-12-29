  1. اقتصاد
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

ایمیدرو به اهداف اصل 44 در واگذاری بنگاه‌ها دست یافت

معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت اعلام کرد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به اهداف اصل 44 قانون اساسی در واگذاری بنگاه‌های تولیدی دست یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون احمدی که در نشست مدیران این سازمان سخن می گفت، تصریح کرد: با توجه به اینکه هم اکنون سهام تعداد زیادی از شرکتهای این سازمان واگذار شده و 5-6 شرکت بیشتر تحت مدیریت ایمیدرو قرار ندارد باید برنامه سال آینده با این رویکرد جدید تدوین شود.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ادامه داد:‌ این سازمان تا حدود زیادی توانسته بنگاه داری دولتی را کنار گذارد از همین رو اهداف اصل 44 قانون اساسی در این بخش را محقق کرده است.

وی ادامه داد:‌ سهام چند شرکتی که در اختیار داریم کمتر از 20درصد است این در حالی است که برنامه واگذاری آن ها نیز روی میز قرار دارد.
 
معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت ادامه داد: طرحهایی که هم اینک در بخش های فولاد ،‌طلا و ... درحال اجرا است نیز پس از بهره برداری واگذار خواهد شد.
 
وی یادآور شد:‌ با توجه به اینکه یکی از دغدغه های این سازمان توسعه زیر ساخت های معادن در اموری نظیر آب ،‌ برق ،‌جاده و مخابرات است ، طرح های توسعه این امور نیز دراولویت این سازمان قرار دارد.
 
احمدی ، همچنین به رفع شدن چالش صندوق بازنشستگان فولاد اشاره و کرد و یادآور شد : با واگذاری سهام شرکت های صنعتی و معدنی به این صندوق، دیگر معضلی برای تامین منابع مالی پیش رو ندارد.
 
کد مطلب 1778513

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