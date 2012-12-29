به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون احمدی که در نشست مدیران این سازمان سخن می گفت، تصریح کرد: با توجه به اینکه هم اکنون سهام تعداد زیادی از شرکتهای این سازمان واگذار شده و 5-6 شرکت بیشتر تحت مدیریت ایمیدرو قرار ندارد باید برنامه سال آینده با این رویکرد جدید تدوین شود.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ادامه داد:‌ این سازمان تا حدود زیادی توانسته بنگاه داری دولتی را کنار گذارد از همین رو اهداف اصل 44 قانون اساسی در این بخش را محقق کرده است.



وی ادامه داد:‌ سهام چند شرکتی که در اختیار داریم کمتر از 20درصد است این در حالی است که برنامه واگذاری آن ها نیز روی میز قرار دارد.



معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت ادامه داد: طرحهایی که هم اینک در بخش های فولاد ،‌طلا و ... درحال اجرا است نیز پس از بهره برداری واگذار خواهد شد.



وی یادآور شد:‌ با توجه به اینکه یکی از دغدغه های این سازمان توسعه زیر ساخت های معادن در اموری نظیر آب ،‌ برق ،‌جاده و مخابرات است ، طرح های توسعه این امور نیز دراولویت این سازمان قرار دارد.



احمدی ، همچنین به رفع شدن چالش صندوق بازنشستگان فولاد اشاره و کرد و یادآور شد : با واگذاری سهام شرکت های صنعتی و معدنی به این صندوق، دیگر معضلی برای تامین منابع مالی پیش رو ندارد.

