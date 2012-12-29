قدرت نمایی "حفره سیاه" در مقابل ناوهای آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز رزمایش تخصصی ولایت 91 با رزم دریایی و ماموریت های محوله به یگانهای زیر سطحی در منطقه عمومی رزمایش از شرق تنگه هرمز تا مدار 18 درجه آغاز شد. در این روز زیردریایی های سبک و سنگین نداجا با حضور در منطقه رزمایش توانمندی نیروی دریایی را در عملیات های زیرآبی به نمایش گذاشتند.

زیردریایی فوق سنگین طارق با اجرای عملیات "غوص و صعود" در آبهای آزاد و فرامنطقه ای، عملیات شناسایی و رهگیری یگان های مهاجم را با موفقیت به اجرا گذاشت.

دریادار امیر رستگاری سخنگوی رزمایش پیش ازظهر شنبه در جمع خبرنگاران در این باره گفت: زیردریایی فوق سنگین طارق به دست توانمند کارشناسان و متخصصان داخلی تعمیرات نیمه اساسی را پشت سر گذاشت و عملیاتی شد.

زیردریایی "کیلو" کلاس دیزل الکتریک در دنیا به "حفره سیاه" شهرت یافته است، یکی از کم صداترین زیر سطحی‎‎که این ویژگی به دلیل عایق بندی صوتی کامل بدنه در کنار پوشش‎‎های جاذب امواج سونار روی بدنه و استفاده از پروانه‎‎های هفت پره‎ای که صدای بسیار کمی تولید می‎کند، ‎شناسایی آن را سخت کرده است.

زیر دریایی طارق اولین زیر دریایی ایران است که در سال 1371 وارد ناوگان دریایی کشورمان شد، زیردریایی کیلو کلاس "طارق" با طول 70 تا 74 متر، شش مقر 533 م. م. شلیک اژدر و 18 اژدر برد بلند با سامانه خودکار بارگذاری، قابلیت حمل 24 مین دریایی توان انجام ماموریت را دارد.

مهندسی نیروی دریایی ارتش و وزارت دفاع با همکاری یکدیگر اقدام به تعمیر زیردریایی طارق کرده اند، دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، خواجه نصیر، مالک اشتر و فردوسی مشهد، وزارت دفاع و بخش های خصوصی در بهینه سازی این شناور نقش آفرینی کرده اند.

زیردریایی طارق چند ماه قبل به صورت کامل توسط متخصصان داخلی اورهال شد که این امر، به گفته امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش انقلابی در عرصه توان زیرسطحی ایران بود. بیش از 75 درصد تجهیزات زیردریایی طارق بومی شده است.