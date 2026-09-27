جشنواره ملی داستان رضوی؛ روایت سیره امام رضا(ع) در آیینه کلمات

به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم‌آرا ظهر یکشنبه پنجم مهرماه در مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی که در سالن شهید آوینی برگزار شد، اظهار کرد: این جشنواره فراتر از یک رویداد تقویمی است و می‌توان آن را میعادگاه جان‌های مشتاق دانست.

وی افزود: در عصری که هیاهوی مادیات جان انسان را به تنگ آورده است، داستان آیینی همچون چشمه‌ای زلال می‌تواند عطش حقیقت‌جویی نسل امروز را سیراب کند.

قلم نویسندگان در خدمت معارف رضوی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به میزبانی استان از این رویداد فرهنگی گفت: نویسندگان شرکت‌کننده در این جشنواره با بهره‌گیری از ظرفیت کلمات تلاش کردند از دل واژگان، اکسیر محبت رضوی را استخراج کنند و قلم خود را به یاد حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) بیارایند.

محتشم‌آرا تأکید کرد: جشنواره داستان رضوی گامی برای شناخت عمیق‌تر امام مهربانی‌ها و تبدیل داستان به رسانه‌ای برای بازتاب مفاهیم ملکوتی و معارف رضوی است.

قدردانی از همراهی مسئولان و اهالی ادبیات

وی در پایان با قدردانی از حمایت مسئولان کشوری و استانی، از جمله مقام عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع)، نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار لرستان، فرماندار و دیگر مدیران ارشد، همچنین داوران و نویسندگان شرکت‌کننده در این جشنواره، ابراز امیدواری کرد که این مسیر در حوزه ادبیات آیینی تداوم داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین از تلاش تمامی همکاران و دست‌اندرکاران برگزاری شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی قدردانی کرد.