به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو، گفت: عملیات روکش آسفالت گرم محور سپیدار–پشت‌کوه جلیل به طول هزار و ۴۵۰ متر و با مبلغ پیمان ۵۲ میلیارد ریال با احتساب ۲۵ درصد مازاد اجرا و به پایان رسید.

وی افزود: این پروژه توسط شرکت چشمه حلاج دنا اجرا شده و با توجه به اهمیت محور و سابقه بارش‌های سنگین برف در این مسیر، تکمیل عملیات پیش از آغاز فصل زمستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: آماده‌سازی این محور پیش از فصل بارش، زمینه تردد ایمن‌تر مردم و کاربران جاده‌ای را در فصل زمستان فراهم می‌کند.

اهمیت محور سپیدار–پشت‌کوه جلیل

معاون راهداری استان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: محور سپیدار–پشت‌کوه جلیل از مسیرهای مهم منطقه محسوب می‌شود و ادامه این راه روستایی به استان فارس متصل می‌شود.

مهدی نوری‌پور افزود: بهسازی و آماده‌سازی این مسیر پیش از فصل زمستان، نقش مهمی در حفظ ارتباط منطقه و تأمین تردد ایمن، به‌ویژه در زمان بارش برف، دارد.