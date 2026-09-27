به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو، گفت: عملیات روکش آسفالت گرم محور سپیدار–پشتکوه جلیل به طول هزار و ۴۵۰ متر و با مبلغ پیمان ۵۲ میلیارد ریال با احتساب ۲۵ درصد مازاد اجرا و به پایان رسید.
وی افزود: این پروژه توسط شرکت چشمه حلاج دنا اجرا شده و با توجه به اهمیت محور و سابقه بارشهای سنگین برف در این مسیر، تکمیل عملیات پیش از آغاز فصل زمستان از اهمیت ویژهای برخوردار بود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: آمادهسازی این محور پیش از فصل بارش، زمینه تردد ایمنتر مردم و کاربران جادهای را در فصل زمستان فراهم میکند.
اهمیت محور سپیدار–پشتکوه جلیل
معاون راهداری استان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: محور سپیدار–پشتکوه جلیل از مسیرهای مهم منطقه محسوب میشود و ادامه این راه روستایی به استان فارس متصل میشود.
مهدی نوریپور افزود: بهسازی و آمادهسازی این مسیر پیش از فصل زمستان، نقش مهمی در حفظ ارتباط منطقه و تأمین تردد ایمن، بهویژه در زمان بارش برف، دارد.
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