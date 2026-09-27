امینی: اقتدار امروز ایران میراث مقاومت هشت‌ ساله است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی عصر یکشنبه در دیدار با رئیس عقیدتی سیاسی و فرماندهی انتظامی شهرستان رشت با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران در دوران دفاع مقدس، اقتدار امروز کشور را میراث مقاومت هشتساله دانست و گفت: آینده ایران اسلامی با تکیه بر ایمان، ایثار و هوشیاری ملت، تا فتح قله ظهور با قدرت پیش خواهد رفت.
وی با بیان اینکه حماسه مردم در حفظ سنگر خیابان پشتوانهای مهم برای مردان میدان و اقتدار دشمنشکن ایران اسلامی است، افزود: همانگونه که ملت ایران در جنگ تحمیلی با ایمان و ایستادگی، حماسهای بیبدیل خلق کرد، امروز نیز مردم بصیر ایران با حضور هوشمندانه در صحنه، دشمن متجاوز را از رسیدن به اهداف پلید خود ناکام گذاشتند.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، آمادگی ایران در دفاع مقدس سوم را مبتنی بر تقویت هوشیاری اجتماعی، تسلط بر فناوریهای روز و پیوند عمیق میان نیروهای مسلح و ملت مقتدر دانست و تأکید کرد این همافزایی، پایه اصلی امنیت و اقتدار ملی است.
در ادامه، رئیس عقیدتی سیاسی با اشاره به اهمیت حفظ باورهای اعتقادی در میان نیروهای بسیج و انتظامی، ایمان را عامل اصلی پیروزی ملت ایران در عرصه مقاومت عنوان کرد. فرماندهی انتظامی رشت نیز با تأکید بر ضرورت حفظ نظم و امنیت پایدار در سطح شهر، این موضوع را زیربنای آمادگی دفاعی و پایداری امنیت ملی دانست.
در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی در میان نسل جوان و تقویت آمادگیهای دفاعی برای صیانت از امنیت کشور تأکید شد.
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