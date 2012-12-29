فراخوان دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان آمده است: بنیاد ملی مد و لباس با اهتمام هنرمندان و تمامی فعالان و دست اندرکاران عرصه طراحی و تولید پوشاک و همچنین کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری درارائه سبک زندگی اسلامی و ایرانی و در راستای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دومین جشنواره بین المللی مد و لباس را از دهم تا بیستم اسفند 91 برگزار می کند.

براساس این فراخوان هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد فضای مناسب برای معرفی برند، ارایه نمونه طرح های جدید متناسب با فصل اول و دوم سال، متناسب با شاخص ها و استاندارد های جمهوری اسلامی، ایجاد ساختار مناسب برای ساماندهی مثلث طراحی، تولید و توزیع پوشاک، زمینه سازی برای کشف استعدادها و خلاقیت های نو، توسعه صنعت پوشاک با ارائه الگوی اسلامی- ایرانی و ایجاد زمینه های همکاری و صادرات با سایر کشورها، ایجاد اشتغال پایدار برای طراحان مد و لباس کشور، زمینه سازی برای آگاهی بخشی آحاد جامعه، ترویج طرح های ملی مناسب با سلیقه ها و در خور شان والای ملت ایران بر اساس سبک زندگی اسلامی و در نهایت تقدیر از طراحان و تلاشگران پوشاک ایرانی اسلامی است.

این جشنواره شامل بخش هایی چون بخش مسابقه ( طراحی لباس بانوان، آقایان، کودکان و لباس مدارس)، بخش علمی، دانشگاهی و کارگاه های آموزشی، بین الملل، برندها و فروش، اقوام و استان ها، سازمان ها و نهادها، صنعت و بخش فعالیت هایی فرهنگی و هنری است. بر اساس این فراخوان مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا روز بیستم بهمن ماه سال جاری خواهد بود. این در حالی است که همزمان با برگزاری این جشنواره در تهران در برخی استان های کشور نیز این جشنواره برگزار می شود.