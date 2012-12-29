بانک کشاورزی 80 میلیارد تسهیلات کشاورزی پرداخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرمحمدی عصر شنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی مازندران اظهار داشت: شش هزار پرونده در سطح شهرستانهای مازندران در کارگروه توسعه کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت که حدود هزار و 300 پرونده پس از کارشناسی های بعمل آمده برگشت خورده است.



وی افزود: سه هزار و400 طرح کشاورزی مصوب که از این تعداد به دو هزار و 900 طرح تسهیلات پرداخت شده است.



مدیر امور شعب بانک کشاورزی مازندران یادآورشد: شهرستان آمل 73 درصد طرح به کارگروه پس از مصوب شدن در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان به بانک کشاورزی ارسال که تاکنون حدود 60 درصد اعتبارات شهرستان آمل جذب شده است.



محمدی گفت: شهرستان ساری 550 طرح کشاورزی به بانک کشاورزی معرفی و با حدود 390 فقره طرح عقد قرار داده شد.



وی با بیان اینکه میانگین طرحهای معرفی شده بخش کشاورزی 92 درصد است، اظهار داشت: حدود 61 درصد مصوب که از این تعداد 51 درصد به متقاضیان طرحهای کشاورزی پرداخت شده است.



این مقام مسئول اظهار داشت: بانک کشاورزی آمادگی کامل را برای پرداخت تسهیلات ریالی جهت طرحهای توسعه کشاورزی دارد تا طرحهای توسعه کشاورزی در راستای اشتغال و سرمایه گذاری استان صورت گیرد.