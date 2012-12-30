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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۵۸

اجتهادی خبر داد:

نامه های پیگیری آرد و نان به مسئولین استان بی جواب مانده است

نامه های پیگیری آرد و نان به مسئولین استان بی جواب مانده است

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه خبازان شهرستان اراک با اشاره به مشکلات آرد و نان درمرکز استان گفت: بالغ بر 40 نامه برای مسئولین استان برای پیگیری مشکل نان بی کیفیت ارسال شده است که تاکنون حتی به یک مورد آنها مسئولین جوابی نداده اند.

محمدرضا اجتهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقلب در آردهای یارانه ای و مشکلات بهداشتی آردها افزود: آرد یارانه ای که به استان وارد می شود تنها در انحصار سه کارخانه قرار گرفته است و مسئولین هم به نانوا اجبار می کنند که تنها باید از این کارخانه ها آرد بخرند.

وی با تاکید بر اینکه طی نشستی که با نماینده مردم اراک داشتیم ایشان تاکید کردند که هیچ اجباری برای تهیه گندم و آرد در استان وجود ندارد اظهارداشت: اما افراد دخیل در این امر اجازه این کار را نمی دهند.

اجتهادی گفت: نانوا رضایت دارد گندم یارانه ای که وارد سیلوهای استان می شود با هزینه خودش از استان خارج و در کارخانه های دیگر آرد شود و باز وارد چرخه نانواییها شود اما مسئولین اصرار دارند که باید در این سه کارخانه گندم آرد شود.

وی ادامه داد: از 75 واحد خبازی نان سنگک در شهرستان اراک به طور متوسط 35 کارخانه، از آرد کارخانه های اراک استفاده می کنند و از این تعداد 18 واحد سنگک آرد خود را با سایر آردها مخلوط می کنند و یا دو شاطره هستند و مابقی یعنی 17 واحد نانوایی از آرد خالص یک کارخانه آرد استفاده می کنند.

رئیس اتحادیه خبازان شهرستان اراک اضافه کرد: از این 17 واحد نانوایی که از آرد این کارخانه استفاده می کنند 13 واحد دستهای شاطرهای انها بواسطه عدم کیفیت آردها و اضافه کردن مواد غیرمجاز طاول زده است اما مسئولین زیربار نمی روند.

وی خواستار حل مشکلات ارد و نان از سوی مسئولین شد و گفت: کم فروشی آرد نیز از دیگر موارد است که همچنان توسط مسئولین استانی مورد غفلت قرار گرفته است.

کد مطلب 1779201

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