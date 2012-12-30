به گزارش خبرنگار مهر، براساس تصمیم ویژه اتخاذ شده، مقرر شده است قیمتگذاری طلا و سکه که تاکنون برمبنای ارز آزاد بود، از این پس برمبنای ارز مبادلاتی باشد.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در نامهای به روسای اتحادیه طلا و جواهر در استانهای کشور خبر تصمیم ویژه مبنی بر تغییر نحوه قیمتگذاری طلا و سکه را اعلام کرده است.
برهمین اساس، شهروندان به راحتی می توانند نرخ طلا و سکه را به دست آورند. از فرمول ذیل میتوان نرخ جدید سکه تمام بهار آزادی را محاسبه کرد.
4.24927 ÷ (قیمت یک دلار مبادلاتی× قیمت یک انس طلا) = قیمت یک عدد سکه تمام
براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت دلار مبادلاتی امروز یکشنبه 2458 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1657 دلار است. حال اگر عدد 2458 را در عدد 1657 ضرب کنیم و عدد حاصل را بر عدد 4.24927 ( وزن طلای خالص سکه) ضرب کنیم، قیمت جدید سکه 958 هزار و 495 تومان میشود، البته سکه و طلافروشان کارمزدی هم به عنوان سود به این رقم میافزایند.
فرمول 1: بدست آوردن مظنه طلای ایران 17 (705) عیار از طریق انس جهانی
9.5742 ÷ (قیمت یک دلارمبادلاتی× قیمت یک انس طلا) = مظنه طلای ایران
فرمول 2: بدست آوردن قیمت سکه تمام از طریق انس جهانی
فرمول 4 : قیمت یک گرم طلا با هر عیاری از روی مظنه بازار 17 (750) عیار
سقوط قیمت سکه به زیر یک میلیون تومان
در همین حال، رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران درباره تصمیم جدید مبنی بر تغییر نحوه قیمتگذاری طلا و سکه گفت: بانک مرکزی باید مکانیزمی برای نحوه خرید و فروش سکه و طلا با ارز مبادلهای از سوی مردم و همچنین فروشندگان تعیین کند.
احمد وفادار در گفتگو با مهر درباره تصمیم جدید اتخاذ شده مبنی بر محاسبه قیمت سکه و طلا با ارز مبادله ای به جای ارز آزاد، گفت: در صورت اجرای درست، این تصمیم باعث ایجاد رونق در بازار سکه و طلا خواهد شد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران اظهار داشت: بانک مرکزی باید مکانیزمی برای نحوه خرید و فروش سکه و طلا با ارز مبادله ای از سوی مردم و همچنین فروشندگان تعیین کند.
وفادار با تاکید بر اینکه این روش قیمتگذاری می تواند درباره سکه های پیش فروش و یا هر نوع دیگر عرضه توسط بانک مرکزی اعمال شود، ادامه داد: روشن شدن ابعاد این موضوع باعث جلوگیری از سردرگمی مردم و فروشندگان و همچنین ممانعت از سوء استفادههای احتمالی در بازار خواهد شد.
این مقام مسئول در اتحادیه طلا و جواهر استان تهران ادامه داد: فروشندگان طلا و سکه امیدوارند با این تصمیم جدید بانک مرکزی، رونق دوباره به بازار سکه و طلا بازگردد.
وی در این زمینه که آیا قیمت سکه دوباره به زیر یک میلیون تومان بازگردد؟ خاطر نشان کرد: در صورت اعمال صحیح نرخهای مبادله ای، این احتمال وجود دارد و می توان امیدوار بود که سکه از قیمتهای فعلی به کمتر از 1 میلیون تومان برسد.
در همین حال، فعالان بازار طلا و سکه پیش بینی میکنند که با اجرای درست این تصمیم، قیمت هر گرم طلا از 128 هزار تومان فعلی به حول حوش 100 هزار تومان کاهش یابد.
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